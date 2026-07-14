Прийняв перехожого за українця і зламав йому щелепу: у Лодзі чоловік жорстоко побив поляка, — ЗМІ

У польському місті Лодзь чоловік жорстоко побив перехожого, помилково вважаючи, що той є українцем. Внаслідок нападу потерпілий, який виявився громадянином Польщі, отримав серйозні травми.

Як повідомляє польське видання RMF24, інцидент стався 11 липня близько 14:00 на проспекті Пілсудського в районі Старий Відзев, неподалік центру Лодзі. За даними поліції, місцевий житель розмовляв телефоном, коли до нього підійшов невідомий чоловік. Не сказавши жодного слова, нападник раптово двічі вдарив його по голові.

Після цього він почав вигукувати на адресу потерпілого образливі висловлювання та заявляти, що той нібито "не належить до Польщі". Правоохоронці вважають, що нападник помилково сприйняв чоловіка за українця.

Згодом, речник Головного управління поліції муніципалітету Лодзі Максиміліан Ясяк уточнив, що потерпілий виявився громадянином Польщі. І,зокрема, внаслідок побиття він отримав переломи носа та щелепи. Постраждалого доправили до лікарні, а наступного дня він звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

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Наразі особу нападника ще не встановлено. За словами Ясяка, після затримання чоловіка слідчі проведуть його допит, який дозволить остаточно з'ясувати мотиви нападу та визначити, які обвинувачення йому буде висунуто.

"Ми розшукуємо винуватця нападу. Тільки після його заарешту та допиту ми зможемо визначити мотив і висунути звинувачення на основі цього", — пояснили в поліції.

Крім того, поліція вже вилучила записи з камер відеоспостереження, розташованих поблизу місця події, і проводить їх аналіз. Водночас правоохоронці звернулися до всіх, хто міг стати свідком інциденту, із проханням надати будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу нападника та сприятиме розслідуванню.

Напади на українців у Польщі — що відомо про подібні випадки

Нагадаємо, що на початку липня у польському Вроцлаві група з близько десяти осіб жорстоко побила 19-річного українця Володимира після того, як почула, що він розмовляє українською. Юнак отримав перелом носа, травму хребта та численні забої, а його родина звернулася до свідків із проханням допомогти слідству та повідомити будь-яку інформацію поліції.

Крім того, наприкінці травня у Вроцлаві викрали двох 20-річних громадян України, яких силоміць утримували у підвалі та вимагали передати гроші й доступ до банківських рахунків. Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних — громадян Казахстану, України та Тунісу, їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Також українець, який працює у Польщі, розповідав про напад на свого колегу, якому поляк розбив пляшку об голову дорогою на роботу. За його словами, це не поодинокий випадок, а останнім часом він дедалі частіше стає свідком ворожого ставлення до українців у Польщі.