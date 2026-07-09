Натовп поляків побив українця за те, що той розмовляв по телефону рідною мовою, — ЗМІ

19-річний українець Володимир став жертвою жорстокого нападу в Польщі, і зараз він та його батьки шукають свідків із проханням звернутися до поліції.

Інцидент стався ще ввечері 4 липня на острові Слодова у Вроцлаві, повідомляє Radio Wroclaw.

Минулої п’ятниці Володимир прогулювався зі своєю дівчиною та друзями на острові. Після того, як він поговорив з батьками по телефону українською, до нього підійшов одноліток і грубо вимагав віддати електронну сигарету. Коли українець відмовився, чоловік свиснув, покликавши своїх приятелів.

Незважаючи на те, що навколо було багато людей, група з приблизно 10 осіб напала на нього, побила, зламавши ніс, пошкодивши хребет і залишивши синці по всьому тілу, а потім ще й посміялася з потерпілого.

"Вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив, не міг захиститися, бо моя сорочка була наполовину розстебнута, і вони закривали мені обличчя, тож я нічого не бачив. Вони штовхали мене ногами, у мене був зламаний ніс, зламані дві носові кістки, а задня частина хряща теж була вивихнута", — розповів юнак.

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За його словами, він був весь у крові, його сорочку порвали, а ланцюжок зірвали.

"А пізніше, після всього цього, коли приїхала поліція й припинила інцидент, я чув, і мої друзі чули, що вони там сміялися, після того як залишили мене, що вони побили українця", — згадує він.

Поліцію викликали друзі Володимира. Почувши звуки сирен служб екстреної допомоги, що наближалися, нападники втекли. Спочатку інцидент кваліфікували як бійку. Саме так парамедики описали те, що сталося, правоохоронцям. Однак після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що травми у українця — середнього ступеня тяжкості.

Лише в понеділок Володимир та його батьки повідомили про напад. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Ігор, батько 19-річного юнака, не може зрозуміти, чому на його сина напали після того, як хтось почув, що він розмовляє українською:

"Він розмовляє українською та російською, чи не так? Це викликало таку агресію, але чому саме таку агресію? Боже борони, щоб хтось зіткнувся з такою ситуацією. Вони просто побили одну людину, як тварину. Ця агресія не повинна поширюватися по всьому Вроцлаву, не повинна. Ми маємо це зупинити".

Нагадаємо, що в Польщі "громадський патруль" напав на хостел, де перебували українці.

Також повідомлялося, що кандидатка на посаду мера Кракова зняла прапори України та ЄС.