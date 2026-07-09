Толпа поляков избила украинца за разговор по телефону на родном языке, — СМИ

19-летний украинец Владимир стал жертвой жестокого нападения нападения в Польше, и сейчас он и его родители ищут свидетелей с просьбой сообщить в полицию.

Инцидент имел место еще вечером 4 июля на острове Слодова во Вроцлаве, пишет Radio Wroclaw.

В прошлую пятницу Владимир гулял со своей девушкой и друзьями на острове. После того, как он поговорил с родителями по телефону на украинском, к нему подошел сверстник и грубо потребовал отдать электронную сигарету. Когда украинец отказался, мужчина свистнул, позвав своих приятелей.

Несмотря на то, что кругом было много людей, группа примерно из 10 человек напала на него, избила, сломав нос, повредив позвоночник и оставив синяки по всему телу, а затем еще и посмеялась над потерпевшим.

"Они начали бить меня по голове. Я ничего не видел, не мог защититься, потому что моя рубашка была наполовину спущена, и они закрывали мне лицо, так что я ничего не видел. Они пинали меня, у меня был сломан нос, сломаны две носовые кости, и задняя часть хряща тоже была вывихнута", — рассказал юноша.

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По его словам, он был весь в крови, его рубашку порвали и сорвали цепочку.

"А позже, после всего этого, когда приехала полиция и прекратила инцидент, я слышал, и мои друзья слышали, что они смеялись там, после того как оставили меня, что они избили украинца" — вспоминает он.

Полицию вызвали друзья Владимира. Услышав звуки сирен приближающихся служб экстренной помощи, нападавшие убежали. Сначала инцидент квалифицировали как драку. Именно так описали произошедшее правоохранителям парамедики. Однако после проведения судебно-медицинской экспертизы оказалось, что травмы у украинца — средней степени тяжести.

Только в понедельник Владимир и его родители сообщили о нападении. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Игорь, отец 19-летнего юноши, не может понять, почему на его сына напали после того, как кто-то услышал, как он говорит по-украински:

"Он говорит по-украински и по-русски, верно? Это вызвало такую ​​агрессию, но почему именно такую ​​агрессию? Боже упаси, чтобы кто-нибудь столкнулся с такой ситуацией. Они просто избили одного человека, как животное. Эта агрессия не должна распространяться по всему Вроцлаву, не должна. Мы должны это остановить".

Напомним, в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами.

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