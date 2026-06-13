Кандидат в мэры Кракова сняла флаги Украины и ЕС: в сети возмущены этим поступком (видео)

Польская модель Марианна Шрайбер оказалась в очередном скандале, когда выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Кракова и выбросила на камеру флаги ЕС и Украины. В сети поляки выразили свое возмущение поведением знаменитости.

В своем предвыборном ролике Шрайбер пообещала вернуть Польше "нормальную жизнь" и избавиться от диктата Брюсселя. Видео со своей "программой" полячка опубликовала в своем Facebook.

На видео видно, как Шрайбер снимает флаги Украины и ЕС с здания мэрии Кракова, а затем бросает их на пол. Впоследствии в кадре видны два польских флага, а в следующем кадре — женщина вешает крест в школе, указывая на "традиционные польские ценности".

В следующей части ролика Шрайбер выбрасывает в мусорный бак флаг ЕС, а в конце видео она обращается к людям со словами: "Краков будет польским". В своей программе кандидат в мэры города Шрайбер обещает снять флаги Украины и Польши и свергнуть "диктатуру Брюсселя".

Відео дня

Ролик модели набрал более 390 тысяч просмотров и более 2,3 тысячи комментариев, что вызвало шквал негативных отзывов среди рядовых поляков. Значительное количество пользователей осудили поступок Марианны Шрайбер, а также усомнились в ее умственных способностях.

Кроме того, пользователи сети заподозрили, что в ролике скандальной модели использовался ИИ. Большинство пользователей также призвали не голосовать за такую кандидатку и надеются, что жителям Кракова "хватит ума не выбирать такую кандидатку в мэры".

Реакция Шрайбер на её ролик

Сама модель и известная скандальная участница ряда телешоу отреагировала на критику со стороны сети и других мировых СМИ. В своём Facebook она сообщила, что, напротив, довольна тем, как о ней и её кампании пишут журналисты.

Реакция Марианны Шрайбер на критику в сети Фото: скриншот

"За моим участием в выборах в качестве кандидата на пост мэра Кракова следил весь мир. Об этом сообщали ведущие новостные выпуски в Польше и за рубежом. Миллионы просмотров в Интернете. Пусть весь мир увидит, что нужно Кракову. То, что нужно Польше. Спасибо всем за цитаты, лайки и репосты! А пока посмотрите, как этот ролик цитируют на многих языках!" — написала она.

Польские издания пишут, что известность Марианне Шрайбер принесли брак с политиком партии "Право и справедливость" Лукашем Шрайбером и участие в шоу "Top Model". Позже она стала самостоятельной медийной фигурой, участвуя в freak-fight-поединках и регулярно оказывалась в центре скандалов, а сейчас она пытается конвертировать свою узнаваемость в политическую поддержку.

Ранее Фокус сообщал о том, почему между Украиной и Польшей не будет крупного конфликта. Экономист Алексей Кущ убежден, что серьезного конфликта между Украиной и Польшей не будет, ведь причина здесь проста и прагматична — у этих стран общий враг.

Впоследствии стало известно, что польские депутаты отказали Виннице в автобусах из-за улицы Бандеры. Неравнодушные поляки собрали более 340 тысяч злотых из необходимых 500 тысяч, чтобы выкупить у города Кельце 15 автобусов Solaris возрастом не менее 17 лет и передать их Виннице.