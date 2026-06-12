Польские депутаты отказали Виннице в автобусах из-за улицы Бандеры: поляки сами открыли сбор

Свыше 340 тысяч злотых из необходимых 500 тысяч собрали неравнодушные поляки для того, чтобы выкупить у города Кельце 15 автобусов Solaris возрастом не менее 17 лет и передать их Виннице.

Соответствующий сбор польские волонтеры Fundacja Sikorki na Ukrainie организовали на платформе сбора средств Zrzutka.pl после того, как мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов в связи со скандалом из-за улицы Степана Бандеры в городе.

Это наименование стало причиной скандала, в результате котрого решение о передаче списанных автобусов украинскому городу было отклонено.

По мнению волонтеров, пока политики радуются своей "патриотической" победе, старые автобусы просто "сгниют на складе". В то же время они констатируют, что из-за постоянных атак ВС РФ украинский город остался без электротранспорта и срочно нуждается в альтернативе. И дизельные автобусы, пусть даже и списанные, могли бы ему помочь поддерживать жизнедеятельность.

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"Поскольку политики потерпели неудачу, мы приступаем к работе. Как обычно, когда люди в костюмах наживаются на политической выгоде и питаются исторической обидой, мы просто делаем свою работу", — говорится в описании к сбору.

Авторы подчеркивают, что миссия фонда — не вмешиваться в споры региональных советов о том, чья улица кому принадлежит, а "поддерживать тех, кто сопротивляется российскому влиянию, и защищать нас от него".

Если удасться собрать необходимую сумму, планируется выкупить автобусы у Кельце. В противном случае их будут искать для покупки в Украине, чтобы все же передать Виннице такой необходимый ей транспорт.

"Если покупка и передача автобусов окажутся невозможными по причинам, не зависящим от организатора сбора средств, то вырученные средства будут направлены на защиту гражданского населения от российских авиаударов. Помимо автобусов, мы планируем приобрести два или три недорогих подержанных служебных автомобиля для Винницкого госпиталя ветеранов, например, Skoda Octavia или VW Passat", — отметили волонтеры.

Что известно о скандале

Как пишет ресурс Slawa, депутаты городского совета Кельце Мачей Якубчик и член партии "Право и справедливость" (PiS) Марчин Стемпневский выступили категорически против передачи автобусов Виннице, которая уже почти 70 лет является городом-партнером Кельце.

"Именно в Виннице одну из улиц переименовали в улицу Степана Бандеры. И именно по этой улице ездил бы один из 15 автобусов из Кельце, которые планировали бесплатно передать городу", – заявил Якубчик.

В свою очередь Стемпневский утверждал, что решение передать автобусы было бы "непонятным" с учетом нынешней политической ситуации, когда "каждый раз нашу протянутую руку с помощью для соседа бьет палка в виде чествования военных преступников".

Ранее фракция партии "Право и справедливость" в городском совете Кельце подготовила резолюцию с призывом к властям Винницы изменить название улицы Степана Бандеры.

Чтобы мэр города Агата Войда не страдала от нападок политических оппонентов, мэр Винницы отозвал свой запрос.

"Он (Сергей Моргунов) это сделал не потому, потому что потребности города внезапно исчезли. Война все еще идет каждый день, а жители Винницы до сих пор справляются с ее последствиями. Он сделал это, потому что не хотел, чтобы дело помощи живущему в условиях войны городу стало инструментом политического спора и поводом для дальнейших расколов. Это жест, который заслуживает уважения. Жест человека, который выше эмоций, политических подсчетов и мимолетных интересов поставил то, что жители наших городов строили почти 70 лет, — взаимное доверие, партнерство и дружбу. В то же время, мэр города Винницы в очередной раз передал слова благодарности жителям Кельце за многолетнюю поддержку, помощь и солидарность, проявленные к Украине и ее народу. Эта благодарность сегодня имеет особую ценность, ведь она исходит от людей, живущих каждый день в реальности войны", — написала Войда в соцсети.

Напомним, бывший президент Польши и один из основателей движения "Солидарность" Лех Валенса заявил, что больше не поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, такое решение он принял из-за действий украинской власти, которые связывает с чествованием УПА. Валенса также рассказал, что в знак протеста снял украинский флаг, который ранее носил на одежде.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий планирует поднять вопрос о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Причиной стало решение украинского президента присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название, связанное с Героями УПА.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что для украинцев борьба УПА является символом сопротивления имперской политике Москвы и не имеет антипольского характера.