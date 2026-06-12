Польські депутати відмовили Вінниці в автобусах через вулицю Бандери: поляки самі розпочали збір коштів

Небайдужі поляки зібрали понад 340 тисяч злотих із необхідних 500 тисяч, щоб викупити у міста Кельце 15 автобусів Solaris віком не менше 17 років і передати їх Вінниці.

Відповідний збір польські волонтери з Fundacja Sikorki na Ukrainie організували на платформі збору коштів Zrzutka.pl після того, як мер Вінниці Сергій Моргунов прийняв рішення відкликати прохання про передачу автобусів у зв'язку зі скандалом через вулицю Степана Бандери в місті.

Ця назва стала причиною скандалу, внаслідок якого рішення про передачу списаних автобусів українському місту було відхилено.

На думку волонтерів, поки політики радіють своїй "патріотичній" перемозі, старі автобуси просто "згниють на складі". Водночас вони констатують, що через постійні атаки ЗС РФ українське місто залишилося без електротранспорту і терміново потребує альтернативи. І дизельні автобуси, нехай навіть списані, могли б допомогти йому підтримувати життєдіяльність.

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"Оскільки політики зазнали невдачі, ми беремося до роботи. Як завжди, коли люди в костюмах наживаються на політичних вигодах і живляться історичною образою, ми просто робимо свою роботу", — йдеться в описі до збору коштів.

Автори наголошують, що місія фонду полягає не в тому, щоб втручатися в суперечки регіональних рад щодо того, чия вулиця кому належить, а в тому, щоб "підтримувати тих, хто чинить опір російському впливу, та захищати нас від нього".

Якщо вдасться зібрати необхідну суму, планується викупити автобуси в Кельце. В іншому разі їх шукатимуть для придбання в Україні, щоб все ж передати Вінниці такий необхідний їй транспорт.

"Якщо придбання та передача автобусів виявляться неможливими з причин, що не залежать від організатора збору коштів, то зібрані кошти будуть спрямовані на захист цивільного населення від російських авіаударів. Окрім автобусів, ми плануємо придбати два або три недорогі вживані службові автомобілі для Вінницького госпіталю ветеранів, наприклад, Skoda Octavia або VW Passat", — зазначили волонтери.

Що відомо про скандал

Як повідомляє ресурс Slawa, депутати міської ради Кельце Мачей Якубчик та член партії "Право і справедливість" (PiS) Марцін Стемпневський виступили категорично проти передачі автобусів Вінниці, яка вже майже 70 років є містом-партнером Кельце.

"Саме у Вінниці одну з вулиць перейменували на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею мав курсувати один із 15 автобусів із Кельце, які планували безкоштовно передати місту", – заявив Якубчик.

У свою чергу Стемпневський стверджував, що рішення про передачу автобусів було б "незрозумілим" з огляду на нинішню політичну ситуацію, коли "щоразу на нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда налітає палиця у вигляді вшанування військових злочинців".

Раніше фракція партії "Право і справедливість" у міській раді Кельце підготувала резолюцію із закликом до влади Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери.

Щоб мер міста Агата Войда не страждала від нападів політичних опонентів, мер Вінниці відкликав свій запит.

"Він (Сергій Моргунов) зробив це не тому, що потреби міста раптово зникли. Війна все ще триває щодня, а мешканці Вінниці досі справляються з її наслідками. Він зробив це, бо не хотів, щоб справа допомоги місту, яке живе в умовах війни, стала інструментом політичної суперечки та приводом для подальших розколів. Це жест, який заслуговує на повагу. Жест людини, яка вище емоцій, політичних розрахункіа та швидкоплинних інтересів поставила те, що мешканці наших міст будували майже 70 років, — взаємну довіру, партнерство та дружбу. Водночас мер міста Вінниці вкотре висловив слова вдячності мешканцям Кельце за багаторічну підтримку, допомогу та солідарність, проявлені щодо України та її народу. Ця вдячність сьогодні має особливу цінність, адже вона йде від людей, які щодня живуть у реальності війни", — написала Войда у соцмережі.

Нагадаємо, колишній президент Польщі та один із засновників руху "Солідарність" Лех Валенса заявив, що більше не підтримує президента України Володимира Зеленського. За його словами, таке рішення він ухвалив через дії української влади, які пов'язує з вшануванням УПА. Валенса також розповів, що на знак протесту зняв український прапор, який раніше носив на одязі.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький планує порушити питання про можливе позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Причиною стало рішення українського президента присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій назву, пов'язану з Героями УПА.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України зазначили, що для українців боротьба УПА є символом опору імперській політиці Москви і не має антипольського характеру.