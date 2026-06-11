В Польше депутаты обратились к Виннице: требуют переименовать улицу Степана Бандеры

Фракция партии "Право и справедливость" (PiS) в городском совете польского города Кельце подготовила резолюцию с призывом к властям Винницы изменить название улицы Степана Бандеры. Депутаты надеются, что документ поддержат все члены городского совета.

Об этом сообщило польское издание Telewizja Świętokrzyska.

Резолюцию передали председателю городского совета Кельце Мачей Якубчику. В документе городской совет Кельце обращается к мэру Винницы и городского совета города с официальной просьбой изменить название улицы, которая носит имя Степана Бандеры с 2022 года.

Инициатива появилась на фоне дискуссий вокруг общей украинско-польской истории. Ранее Винница отозвала свой запрос к городу-побратиму Кельце о передаче автобусов.

В тексте резолюции отмечается, что Кельце и Винницу связывают 70 лет партнерских отношений, культурного и экономического сотрудничества.

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"Масштаб этих связей проявился после 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила грубую агрессию против Украины. Община Кельце без колебаний и с полной преданностью поспешила тогда с гуманитарной, материальной и институциональной помощью для Винницы и тысяч украинских беженцев", — говорится в документе.

В то же время депутаты PiS заявили, что "настоящая дружба требует диалога также на сложные и болезненные темы". В резолюции сказано, что фигура Степана Бандеры и наследие ОУН-УПА в Польше ассоциируются с массовыми преступлениями против гражданского населения.

"Символы и имена, связанные с той трагедией, вызывают в Польше глубокую боль и являются пятном на партнерстве наших местных самоуправлений", — отмечается в тексте.

Авторы резолюции призвали власти и жителей Винницы изменить название улицы. По их мнению, такой шаг стал бы "знаковым символом зрелости партнерства" между городами и способствовал бы дальнейшему развитию взаимоотношений.

Напомним, бывший президент Польши и один из основателей движения "Солидарность" Лех Валенса заявил, что больше не поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, такое решение он принял из-за действий украинской власти, которые связывает с чествованием УПА. Валенса также рассказал, что в знак протеста снял украинский флаг, который ранее носил на одежде.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий планирует поднять вопрос о возможном лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Причиной стало решение украинского президента присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название, связанное с Героями УПА.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что для украинцев борьба УПА является символом сопротивления имперской политике Москвы и не имеет антипольского характера.