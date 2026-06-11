У Польщі депутати звернулися до Вінниці: вимагають перейменувати вулицю Степана Бандери

Фракція партії "Право і справедливість" (PiS) у міській раді польського міста Кельце підготувала резолюцію із закликом до влади Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери. Депутати сподіваються, що документ підтримають усі члени міської ради.

Про це повідомило польське видання Telewizja Świętokrzyska.

Резолюцію передали голові міської ради Кельце Мачею Якубчику. У документі міська рада Кельце звертається до мера Вінниці та міської ради міста з офіційним проханням змінити назву вулиці, яка носить ім’я Степана Бандери з 2022 року.

Ініціатива з’явилася на тлі дискусій навколо спільної українсько-польської історії. Раніше Вінниця відкликала свій запит до міста-побратима Кельце щодо передачі автобусів.

У тексті резолюції наголошується, що Кельце та Вінницю пов’язують 70 років партнерських відносин, культурної та економічної співпраці.

“Масштаб цих зв’язків проявився після 24 лютого 2022 року, коли Росія вчинила брутальну агресію проти України. Громада Кельце без вагань та з повною відданістю поспішила тоді з гуманітарною, матеріальною та інституційною допомогою для Вінниці та тисяч українських біженців”, — йдеться у документі.

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Водночас депутати PiS заявили, що “справжня дружба вимагає діалогу також на складні та болючі теми”. У резолюції сказано, що постать Степана Бандери та спадщина ОУН-УПА в Польщі асоціюються з масовими злочинами проти цивільного населення.

“Символи та імена, пов’язані з тією трагедією, викликають у Польщі глибокий біль і є плямою на партнерстві наших місцевих самоврядувань”, — зазначається в тексті.

Автори резолюції закликали владу та мешканців Вінниці змінити назву вулиці. На їхню думку, такий крок став би “знаковим символом зрілості партнерства” між містами та сприяв би подальшому розвитку взаємин.

Нагадаємо, колишній президент Польщі та один із засновників руху "Солідарність" Лех Валенса заявив, що більше не підтримує президента України Володимира Зеленського. За його словами, таке рішення він ухвалив через дії української влади, які пов’язує з вшануванням УПА. Валенса також розповів, що на знак протесту зняв український прапор, який раніше носив на одязі.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Кароль Навроцький планує порушити питання щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Причиною стало рішення українського президента присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій назву, пов’язану з Героями УПА.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що для українців боротьба УПА є символом опору імперській політиці Москви та не має антипольського характеру.