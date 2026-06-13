Кандидатка у мери Кракова зняла прапори України й ЄС: у мережі обурені вчинком (відео)

Польська модель Маріанна Шрайбер опинилася в черговому скандалі, де висунула свою кандидатуру на посаду мера Кракова і викинула на камеру прапори ЄС та України. У мережі поляки висловили своє обурення від дій селебритіз.

У своєму передвиборчому ролику Шрайбер пообіцяла повернуть "нормальність" для Польщі та звільнитися від диктату Брюсселя. Відео зі своєю "програмою" полячка оприлюднила в своєму Facebook.

У ролику помітно, як Шрайбер знімає прапори України та ЄС з мерії Кракова, а потім — скидає їх на підлогу. Згодом у кадрі видно два польських стяги, а в наступному кадрі — жінка вішає хреста в школі, вказуючи на "традиційні польські цінності".

В наступній частині ролика Шрайбер викидає у смітник прапор ЄС, а згодом відео завершується її зверненням на тлі людей із закликом: "Краків буде польським". У своїй програмі кандидатки в мери міста Шрайбер обіцяє зняти прапори України та Польщі та скинути "диктатуру Брюсселя".

Відео дня

Ролик моделі набрав понад 390 тисяч переглядів і понад 2,3 тисячі коментарів, яка викликала шквал негативних коментарів серед пересічних поляків. Значна кількість дописувачів засудили вчинок Маріанни Шрайбер, а також засумнівалися в її розумових здібностях.

Також коментатори в мережі запідозрили використання ШІ в ролику скандальної моделі. Значна частина юзерів також закликала не голосувати за таку кандидатку та сподіваються, що жителям Кракова "вистачить розуму не обирати таку кандидатку в мери".

Реакція Шрайбер на її ролик

Сама модель та відома скандальна учасниця низки шоу на телебаченні відреагувала на критику з боку мережі та інших світових медіа. У своєму Facebook вона повідомила, що навпаки задоволена тим, як про неї та її кампанію пишуть медійники.

Реакція Маріанни Шрайбер на критику в мережі Фото: скриншот

"За моєю участю у виборах як кандидатки на посаду мера Кракова спостерігав увесь світ. Він був висвітлений у провідних новинних випусках Польщі та за кордоном. Мільйони охоплених в Інтернеті. Нехай увесь світ побачить, що потрібно Кракову. Те, що потрібно Польщі. Дякую всім за цитати, лайки та поділи! А поки що подивіться, як цей ролик цитують багатьма мовами!" — написала вона.

Польські видання пишуть, що відомість Маріанні Шрайбер принесли шлюб із політиком партії "Право і Справедливість" Лукашем Шрайбером та участь у шоу "Top Model". Пізніше вона стала самостійною медійною фігурою, беручи участь у freak-fight-поєдинках і регулярно опинялася у центрі скандалів, а нині вона намагається конвертувати свою впізнаваність у політичну підтримку.

Раніше Фокус повідомляв про те, чому між Україною та Польщею не буде великого конфлікту. Економіст Олексій Кущ переконаний, що серйозної суперечки між Україною та Польщею не буде, адже тут причина проста і прагматична — у цих країн спільний ворог.

Згодом стало відомо, що польські депутати відмовили Вінниці в автобусах через вулицю Бандери. Небайдужі поляки зібрали понад 340 тисяч злотих із необхідних 500 тисяч, щоб викупити у міста Кельце 15 автобусів Solaris віком не менше 17 років і передати їх Вінниці.