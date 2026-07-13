В Польше мужчина оскорблял 12-летнюю украинку в автобусе: полиция установила его личность (видео)

Инцидент произошел 12 июля в городском автобусе в Бельско-Бялой. Взрослый мужчина ругался нецензурной лексикой и требовал, чтобы подростки "возвращались в Украину".

Об этом инциденте сообщили в соцсетях. Правозащитник Михаил Стрельников сообщил, что нападавший был трезв, словесно унижал подростков и физически их запугивал. Когда одна из девушек попросила его прекратить, он начал оскорблять и её.

Стоит отметить, что девочка, снявшая это видео, общалась с нападавшим на польском языке.

Видео получило широкую огласку, его перепостили поляки, которые призвали полицию и прокуратуру обратить внимание на инцидент и найти мужчину, оскорблявшего детей.

"Трезвый, прилично одетый мужчина лет 40 оскорбляет и физически запугивает троих украинских подростков. Я рекомендую это тем, кто считает, что украинские женщины преувеличивают свой страх говорить на украинском языке публично", — написала одна из женщин, Ивона Вышгородская, которая перепостила видео.

Відео дня

Гражданка Польши отметила, что "такое пренебрежение и ощущение безнаказанности возникли из-за российской пропаганды в социальных сетях, которую правительство Польши игнорировало", и подчеркнула, что подросткам, на которых напал мужчина, всего 12 лет.

Нападение на украинку в автобусе — реакция полиции

После того как об этом стало известно в соцсетях, делом занялась полиция. Личность нападавшего была установлена утром 13 июля. В СМИ отметили, что скандальный инцидент произошел в автобусе №8 в Бельско-Бялой во время воскресного рейса. На видео, опубликованном в социальных сетях, видны пассажиры автобуса, среди которых девушка из Украины, и агрессивный мужчина.

Полиция Бельска уже расследует инцидент и устанавливает личность мужчины. "В Бельско-Бялой нет и не будет места толерантности к ксенофобии", — сказал Славомир Коцур, пресс-секретарь Главного управления полиции Бельско-Бялой.

Глава Министерства внутренних дел и администрации, курирующий полицию, также отреагировал на случившееся. "Полиция всегда реагирует в таких случаях, но всегда требуется определенное время, чтобы установить личность преступника (преступников)", — заверил Марцин Кервинский.

К 10 часам утра местные СМИ сообщили, что полиция установила личность агрессивного мужчины. "Задержанный — сотрудник MZK [Муниципального транспортного предприятия], который находится на больничном. Муниципальное предприятие опубликовало заявление, в котором объявило, что примет меры, и заверило, что у меня нет его согласия на такое поведение", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля 19-летний украинец Владимир стал жертвой жестокого нападения в Польше, и сейчас он и его родители ищут свидетелей с просьбой обратиться в полицию.

А 7 июля в Варшаве разгромили местный магазин Las Rąk: сотрудница протестовала против антиукраинских лозунгов на митинге.