В Варшаве разгромили магазин Las Rąk: сотрудница протестовала против антиукраинских лозунгов

В Варшаве прошел марш, приуроченный к годовщине Волынской трагедии, в котором приняли участие около 200–300 человек. На марше звучали антиукраинские лозунги. Одна из работниц вышла на крыльцо и выразила несогласие, после чего в магазине начались беспорядки.

Магазин-галерею хендмейда Las Rąk начали атаковать в соцсетях, оставлять негативные отзывы, а впоследствии неизвестный устроил погром в помещении. Об инциденте сообщили представители галереи Las Rąk на своей странице в Facebook.

В галерее Las Rąk рассказали, что одна из сотрудниц вышла на улицу и молча показала участникам марша "два больших пальца вниз". После этого, как утверждают в галерее, она начала получать угрозы физической расправой и уничтожением заведения, которое угрожали сжечь.

Работница выразила несогласие с участниками марша, после чего ей стали угрожать Фото: Скриншот

По словам представителей Las Rąk, вскоре после этого в интернете началась кампания травы. На странице галереи в Google появилось около 350 негативных отзывов с ложными обвинениями в адрес работы заведения, а сама галерея на Google Maps была помечена как якобы навсегда закрытая.

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Они опубликовали фотографии после погрома, на которых видны разбросанные вещи и разбитая мебель. После нападения в магазине объявили сбор средств на восстановление. А в соцсетях украинцы, которые сейчас находятся в Польше, призвали заходить в Las Rąk и поддержать их, купив что-нибудь.

Неизвестный устроил погром в магазине Las Rąk Фото: Соцсети Неизвестный устроил погром в магазине Las Rąk Фото: Соцсети

В своём обращении представительницы организации "Las Rąk" подчеркнули, что помнят о жертвах Волынской трагедии. Они отметили, что в семье одной из основательниц дядя погиб от рук УПА, а среди их родственников также были офицеры Армии Крайовой, участники Варшавского восстания и жертвы Катынского преступления.

В галерее заявили, что не согласны с использованием памяти об этих событиях для разжигания ненависти к украинцам сейчас, во время войны.

"Мы тоже помним. Но не согласны с тем, чтобы эта память сочеталась с ненавистью к современным украинцам, особенно к тем, кто ищет убежища от войны в Польше", — говорится в посте.

Свою позицию они резюмировали словами: "Волынь помним, сегодня поддерживаем Украину". И призвали подписать петицию, в которой требуют от председателя Совета министров и министра внутренних дел немедленной и решительной реакции на "действия пророссийских, фашистских группировок, которые распространяют на польских улицах насилие, ненависть и страх, а также в отношении лиц, организующих самозваные "патрули", которые запугивают людей и пытаются взять на себя полномочия государственных служб".

Между тем стало известно, что 7 июля в Малопольском воеводстве задержали мужчину, подозреваемого в угрозах в адрес сотрудниц Las Rąk. Его должны допросить, после чего будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях. Но того, кто разгромил магазин, пока ищут.

Галерея-магазин Las Rąk — что о ней известно

Las Rąk работает в Варшаве с 2011 года. Галерея объединяет сотни польских мастеров; кроме того, там проводятся мастер-классы и продаются изделия ручной работы.

Кроме того, заведение Las Rąk известно своей благотворительной деятельностью: его сотрудники помогают людям, оказавшимся в кризисной ситуации, бесплатно преподают польский язык и оказывают поддержку украинским беженцам.

В галерее уже заявили, что не прекратят благотворительную деятельность и будут и впредь поддерживать украинцев и всех, кто нуждается в помощи. После нападения в Las Rąk запустили сбор средств на восстановление галереи и покрытие убытков. Кампания уже собрала более 140 тысяч злотых от более чем 3,3 тысячи человек, превысив первоначальную цель в 100 тысяч злотых. Владелица галереи заявила, что излишки средств планируют направить на помощь людям, которые в ней нуждаются.

Напомним, ранее стало известно, что участникам антиукраинских акций в Польше могли платить от 100 до 200 долларов за участие в митингах. Польские спецслужбы не исключают, что такие мероприятия могли быть частью российских операций влияния.

В июне 2026 года между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал после того, как украинское подразделение Сил специальных операций получило название "Героев УПА".