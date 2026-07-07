Есть следы российских спецслужб: участникам антиукраинских акций в Польше платили до $200 , — СМИ

Участникам антиукраинских акций в Польше могли платить от 100 до 200 долларов за участие в митингах. Польские спецслужбы не исключают, что такие мероприятия могли быть частью российских операций влияния.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

По данным издания "Wiadomosci", в январе 2026 года на одном из Telegram-каналов появилось объявление о наборе участников для акции против коррупции в Украине, которая должна была пройти в Варшаве. Организаторы якобы обещали по 100 долларов каждому участнику, однако этот митинг в итоге не состоялся.

По информации журналистов, подобные демонстрации прошли в Варшаве и Вроцлаве в декабре 2025 года. Утверждается, что их участникам также платили за присутствие. К организации маршей, как отмечает издание, может быть причастна президент благотворительного фонда "Виктория" Виктория Доценко. Также сообщается, что трое волонтеров фонда были депортированы из Польши из-за подозрений в сотрудничестве с иностранной разведкой, тогда как сама Доценко осталась в стране.

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Сама Виктория Доценко заявила украинским СМИ, что акции проводились по просьбе украинцев, проживающих в Польше. По её словам, демонстрации должны были привлечь внимание международного сообщества к проблеме коррупции в Украине.

В апреле во Вроцлаве состоялась ещё одна подобная акция, организованная ассоциацией "Единый путь — Украина и друзья" под руководством Марии Клепач. Организация была зарегистрирована всего за несколько дней до марша, а накануне мероприятия украинское консульство призвало граждан не принимать в нём участия.

Представитель консульства Александр Мартынюк в комментарии газете "Gazeta Wyborcza" сообщил, что дипломатическое учреждение получило информацию о выплатах участникам в размере от 100 до 200 долларов, а также об их доставке на автобусах к месту проведения акции.

"Это пример действий, не достигающих уровня классической агрессии, целью которых является подрыв общественного доверия, разжигание напряженности и использование людей, спасающихся от войны, в качестве инструментов российских операций влияния", — отмечается в заявлении Агентства внутренней безопасности Польши.

По данным СМИ, Россия финансирует проведение таких акций, чтобы усилить антиукраинские настроения и страх перед Украиной среди жителей европейских стран.

Напомним, в июне 2026 года между Польшей и Украиной разразился дипломатический скандал после того, как украинское подразделение Сил специальных операций получило название "Героев УПА". Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не поддерживает такое решение, после чего вернул президенту Украины Владимиру Зеленскому орден "Белого Орла".

20 июня Владимир Зеленский отправил награду в Польшу через службу "Новая почта". Аналогично поступили и трое предыдущих президентов Украины. Впоследствии между сторонами началась волна взаимных возвратов государственных наград. На этом фоне Зеленский не поехал на конференцию по восстановлению в Гданьске, а Украину на мероприятии представляла премьер-министр Юлия Свириденко.