Член Сената Польши вернул Украине две государственные награды: "не извинились за УПА", — СМИ

Вице-маршал Сената Польши Михал Каминский отказался от государственных наград Украины, полученных из рук президента Виктора Ющенко, сообщили СМИ. При этом он заявил, что украинцы не извинились за события на Волыни. Выяснилось, что у сенатора есть замечания по поводу героизации бойцов Украинской повстанческой армии, которые одновременно сражались как с Советским Союзом, так и с нацистской Германией. Какие аргументы привёл Каминский, который является членом Аграрной партии и занимается вопросами евроинтеграции?

Каминский, отказавшись сразу от двух орденов, написал пространное письмо и отправил его послу Украины, говорится в материале СМИ 300polityka. Сенатор обратил внимание на то, как три президента Украины поддержали Владимира Зеленского, вернув Польше ордена Белого Орла. Также его задели аналогичные решения других чиновников, которые начали отказываться от польских наград. В итоге, через два дня после действий Зеленского Каминский решил поступить так же, пишет издание.

Польские журналисты получили от вице-маршалка Сената копию письма, направленного украинцам. В первую очередь политик напомнил, что был удостоен украинских наград при президенте Лехе Качиньском (2005-2010) и в то время поддерживал движение Украины в сторону ЕС. В частности, именно он выступил с первым докладом в Европарламенте о членстве Украины. По его словам, поляки "годами сознательно преуменьшали исторические споры", но не видели таких же шагов со стороны украинцев. В письме Каминский противопоставил действия Украины в отношении "жертв Волынской трагедии" и солдат Вермахта. По его словам, "эксгумации солдат Вермахта проводились на украинской территории без значительных препятствий", а эксгумация тел поляков сопровождалась сопротивлением. Кроме того, сенатор считает, что украинцы до сих пор не извинились перед поляками за события 80-летней давности. Учитывая приведенные аргументы, Каминский возвращает государственные награды, говорится в письме.

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"Сегодня я не могу их сохранить, поскольку высшие власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновных в Волынской резне и массовых убийствах польских граждан. Поэтому я возвращаю присвоенные мне награды", — с "глубоким сожалением" написал он.

Михал Каминский (Michał Kamiński) — член Сената Польши, трижды избиравшийся в парламент с 2019 года. В течение семи лет он был членом Польской крестьянской партии (PSL), входил в коалицию "Третий путь", в настоящее время является членом партии Union of European Democrats (Объединение европейских демократов). На портале президента Польши указано, что 5 декабря 2007 года Каминский получил орден "За заслуги" второй степени из рук тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко. В то время политик занимал должность главы канцелярии президента. Какой второй орден ему вручили, выяснить не удалось.

Скандал с орденом — украинская награда "За заслуги" (илюстративное фото) Фото: Из открытых источников

Скандал с орденом — подробности

Отметим, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что лишает Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причина такого решения заключается в том, что глава украинского государства присвоил "имя Героев УПА" героическому подразделению Сил спецопераций ВСУ, которое само предложило такое название. В поддержку Зеленского выступили три президента Украины, которые также имели этот орден, но отказались от него. Леонид Кучма при этом напомнил о церемонии прощения и примирения, которую провели Украина и Польша при посредничестве Папы Римского Павла II.

Напоминаем, что 22 июня Агнешка Енджак объяснила, почему Польша не лишила ордена Белого Орла Екатерину II, уничтожившую Польшу, и Герхарда Шредера, поддерживающего российского президента Владимира Путина.