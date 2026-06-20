Навроцкий лишил Зеленского ордена: кто из украинцев отказался от наград и как на это реагируют в РФ

Вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий опубликовал 12-минутное видео, в котором заявил, что лишает президента Зеленского ордена Белого Орла. Польский политик связал своё решение с появлением в Украине подразделения Сил специальных операций, которое за свой героизм в войне с Россией получило название "имени Героев УПА". Как Польша и Украина отреагировали на решение Навроцкого?

Навроцкий заявил, что ему и некоторым другим полякам не нравится положительное отношение украинцев к воинским подразделениям, которые воевали за украинское государство 80 лет назад. Решение политика вызвало негативную реакцию не только в Украине, но и в Польше, а также — положительную реакцию Кремля. Фокус собрал информацию о ситуации с орденом Белого Орла, которая разгорелась на пятом году войны с РФ к востоку от польских границ.

Орден Белого Орла — подробности решения Польши

В апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда торжественно вручил президенту Владимиру Зеленскому высшую государственную награду — орден Белого Орла. Зеленский, принимая награду, заявил, что на самом деле ее получает не он, а украинский народ, который борется с российским вторжением.

Відео дня

Орден Белого Орла — объятия Зеленского и Дуды 3 апреля 2023 года Фото: Офис президента

В мае 2026 года новый президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на решение Зеленского присвоить название "Героев УПА" одному из лучших подразделений ССО — 140-ому отдельному центру специальных операций "Север", которое сражалась с первых дней вторжения, защищая Киев, Харьков и другие участки фронта. Навроцкий заявил, что хочет забрать орден "Белого Орла", но окончательное решение по поводу ордена было отложено до 8 июня, когда должна была собраться специальная комиссия. В итоге 19 июня решение принял лично Навроцкий, но оно вступит в силу только после резолюции действующего премьер-министра Дональда Туска.

Орден Белого Орла — заявление Навроцкого

Бывший президент Польши Анджей Дуда, вручавший Зеленскому орден Белого Орла, пока не отреагировал на решение Навроцкого. В начале июня, когда эта история только начиналась, он заявил, что на момент вручения ситуация была иной, и Зеленский тоже был другим.

Дональд Туск и другие польские чиновники — реакция на историю с орденом

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заявления Навроцкого написал в социальной сети X, что конфликт между Каролем Навроцким и президентом Зеленским "радует" президента РФ Владимира Путина. Кроме того, политик заявил, что лучше "поумерить эмоции", и напомнил, что "линия фронта проходит в другом месте".

Орден Белого Орла — Туск о решении Навроцкого Фото: Скриншот

Кроме того, 20 июня появился комментарий министра иностранных дел Радослава Сикорского. Чиновник заявил, что выиграть от конфликта Польши с Украиной может только РФ. Он также привел высказывание Дмитрия Медведева, поддержавшего Навроцкого.

Орден Белого Орла — Сикорский о решении Навроцкого Фото: Скриншот

Орден Белого Орла — Сикорский о реакции Медведева Фото: Скриншот

Как в РФ отреагировали на решение Навроцкого

На историю с орденом "Белого Орла" отреагировал экс-президент РФ и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На странице X россиянин написал, что поддерживает решение Навроцкого. При этом Медведев вновь упомянул нацистов, бандеровцев и Гитлера. Под постом российского политика — 7 тыс. лайков и 1 тыс. комментариев. Большинство из них — напоминания о соглашении СССР с гитлеровской Германией и критика РФ.

Орден Белого Орла — Медведев о решении Навроцкого Фото: Скриншот

Буданов, Сибига, Портников — ответ на заявления Польши

Известные украинцы публично отреагировали на решение Польши лишить Зеленского ордена Белого Орла. Одной из первых отреагировала министр иностранных дел Андрей Сибига. На странице чиновника в Facebook появилась публикация, в которой он выразил сожаление по поводу решения Варшавы, которое помогает Москве, и после этого заявил, что отказывается от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Орден Белого Орла — Сибига о решении Навроцкого Фото: Скриншот

После этого на ситуацию с орденом "Белого Орла" отреагировал глава офиса президента Кирилл Буданов. На своей странице в Facebook чиновник написал, что Навроцкий совершил "недружественный акт" по отношению к Украине и что это пойдет на пользу российскому агрессору. Буданов отметил, что Украина самостоятельно будет выбирать своих героев, и напомнил, что Польша до сих пор не отменила награждение фашиста Бенито Муссолини.

"Украина, без сомнения, даст оценку этому событию. Но, несмотря ни на что, мы и впредь будем твердо придерживаться принципов открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако это должно быть равноправное партнерство, основанное на принципах взаимного уважения", — говорится в сообщении.

Между тем появились и другие заявления о возвращении орденов. Например, об этом сообщили посол Украины в Польше Василий Боднар и заместитель главы ОПУ Игорь Жовква. Чиновники написали в соцсетях, что вернут Польше кавалерские кресты Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

О решении Навроцкого также высказался политический обозреватель и публицист Виталий Портников. В посте на Facebook Портников отметил, что президент Польши забыл: Дуда награждал не лично Зеленского, а украинский народ, который борется с агрессией РФ. Аналитик назвал угрозы Навроцкого "сюрреалистическими" и пояснил, что "этот орден — не вопрос престижа Зеленского, это вопрос престижа ордена Белого Орла".

Президент Украины Владимир Зеленский пока не высказался по поводу заявлений Навроцкого об отзыве ордена "Белого Орла". Также неясно, изменились ли планы главы государства и высших чиновников относительно приезда на Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьск 25-26 июня 2026 года. При этом 16 июня источники в правительстве сообщили изданию Rzeczpospolita, что визит все же состоится, несмотря на конфликт вокруг УПА и ордена.

Напоминаем, что дипломат Бартош Цихоцкий, бывший посол Польши в Украине, также отреагировал на историю с УПА и орденом "Белого Орла " и заявил, что возвращает украинский орден "За заслуги". Решение Зеленского о присвоении подразделению ССО имени "Героев УПА" возмутило первого президента Польши Леха Валенсу.