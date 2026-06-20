Раскручивается маховик ненависти: Буданов отказался от польского ордена (фото)

Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста, который ранее получил от польских властей, ещё будучи главой Главного управления разведки Минобороны. Этот орден является одной из высших государственных наград для граждан иностранных государств.

Глава Офиса президента Украины решил отказаться от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", который он получил в прошлом году от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды. Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсети.

По словам Буданова, президент Польши Кароль Навроцкий совершил недружественный акт по отношению к украинскому народу, лишив президента ранее врученного ему ордена Белого Орла.

Кирилл Буданов с польским орденом Фото: Из открытых источников

"Безусловно, это подарок московскому агрессору, которым тот обязательно воспользуется против обеих наших стран", — считает глава ОП.

Буданов отметил, что у обоих народов давние взаимоотношения и как героические, так и трагические общие страницы истории, которые должны служить поводом для глубокого осмысления, а не для грубых политических спекуляций.

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Украина, подчеркнул Кирилл Буданов, не указывает другим народам, как учить их историю, оставляя за собой право на собственную национальную память и достоинство.

Кроме того, подчеркнул глава офиса президента, поступок президента Польши никоим образом не свидетельствует об исторической справедливости, поскольку этим орденом до сих пор награжден итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини.

Он подчеркнул, что Украина даст оценку этому событию, но отметил, что Киев, несмотря ни на что, и впредь будет твердо придерживаться принципов открытого, равноправного партнерства со всеми союзниками, основанного на принципах взаимного уважения.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в том числе и Польши, платя за это самую высокую цену, но отказывается стоять в стороне и наблюдать, как против украинцев безосновательно и искусственно раскручивается "маховик ненависти".

Кирилл Буданов выразил уверенность, что его отказ от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей" поддержат как военные, так и гражданские украинцы.

Польский орден Буданова

Золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей" Фото: Главное управление разведки МО Украины

О награждении генерал-лейтенанта Кирилла Буданова Золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" ГУР Минобороны сообщило в конце мая 2025 года.

Одна из высших наград Республики Польша для иностранцев была присуждена "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами".

Помимо Буданова, такую же награду получил и заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Скандал с УПА в Польше

Дипломат Бартош Цихоцкий, ранее занимавший должность посла Польши в Украине, вернул украинский орден "За заслуги". Свое решение он объяснил действиями президента Украины, который постановил присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Первый президент Польши Лех Валенса снял значок с украинским флагом и обвинил Зеленского в том, что тот оскорбил поляков, "отметив бандитов УПА".

Напомним, из-за присвоения воинскому подразделению Вооруженных Сил Украины названия, в котором упоминаются Герои УПА, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. После чего глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что вернет Польше Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградили в 2022 году.

Кроме того, Фокус"сообщал, что Польша выдвинула ультиматум в отношении переговоров с РФ. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Варшава хочет представлять Европу и принимать непосредственное участие в принятии любых важных решений.