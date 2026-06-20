Розкручується маховик ненависті: Буданов відмовився від польского ордена (фото)

Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста, який раніше отримав від польської влади ще як очільник Головного управління розвідки Міноборони. Орден є одним з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав.

Глава Офісу президента України вирішив відмовитися від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким отримав минулого року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди. Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережі.

За словами Буданова, президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо українського народу, позбавивши президента раніше врученого йому ордена Білого Орла.

Кирило Буданов з польським орденом Фото: З відкритих джерел

"Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн", — вважає глава ОП.

Буданов зауважив, що обидва народи мають давні взаємини й як героїчні, так і трагічні спільні сторінки історії, які повинні бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій.

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Україна, підкреслив Кирило Буданов, не вказує іншим народам, як вчити їхню історію, тож залишаючи за собою право на власну національну пам'ять та гідність.

Також, наголосив глава офісу президента, жест президента Польщі жодним чином не вказує ні історичну справедливість, оскільки цим орденом досі нагороджено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні.

Він підкреслив, що Україна дасть оцінку цій події, але наголосив, що Київ, попри все, й надалі міцно стоятиме на засадах відкритого, рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги, партнерства, з усіма союзниками.

Також він наголосив, що Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема й Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну, але відмовляється спостерігати, як проти українців безпідставно й штучно розкручується "маховик ненависті".

Кирило Буданов висловив впевненість, що його відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею" підтримають і військові, і цивільні українці.

Польський орден Буданова

Золотий Офіцерський Хрест ордена "За заслуги перед Польщею" Фото: Головне управління розвідки МО України

Про отримання генерал-лейтенантом Кирилом Будановим Золотого Офіцерського Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" ГУР МО повідомляло наприкінці травня 2025 року.

Одну з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців було отримано "за видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує Республіку Польща з іншими державами та народами".

Окрім Буданова, таку ж нагороду отримав й заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Скандал з УПА в Польщі

Дипломат Бартош Ціхоцький, який раніше обіймав посаду посла Польщі в Україні, повернув український орден "За заслуги". Своє рішення він пояснив діями президента України, який постановив надати Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Перший президент Польщі Лех Валенса зняв значок з українським прапором і звинуватив Зеленського в тому, що той образив поляків, "відзначивши бандитів УПА".

Нагадаємо, через присвоєння військовому підрозділу Збройних Сил України найменування, в якому згадуються Герої УПА, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Після чого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яким його нагородили у 2022 році.

Також Фокус писав, що Польща висунула ультиматум щодо переговорів з РФ. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що Варшава хоче представляти Європу та брати безпосередню участь в ухваленні будь-яких важливих рішень.