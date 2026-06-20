Навроцький забрав орден у Зеленського: хто з українців відмовився від нагород і як реагують у РФ

Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький опублікував 12-хвилинне відео, у якому заявив, що позбавляє ордена Білого Орла президента Зеленського. Польський політик пов'язав своє рішення з появою в Україні підрозділу Сил спеціальних операцій, який за свій героїзм на війні з Росією отримав ім'я "Героїв УПА". Як Польща та Україна відгукнулась на рішення Навроцького?

Навроцький сказав, що йому та деяким іншим полякам не подобається позитивне ставлення українців до військових підрозділів, які воювали за українську державу 80 років тому. Рішення політика викликало негативне ставлення не лише в Україні, а й у Польщі, і також — позитивну реакцію Кремля. Фокус зібрав інформацію про ситуацію з орденом Білого Орла, яка розгорілась на п'ятому році війни з РФ на схід від польських кордонів.

Орден Білого Орла — деталі рішення Польщі

У квітні 2023 році тодішній президент Польщі Анджей Дуда урочисто вручив президенту Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду — орден Білого Орла. Зеленський, приймаючи нагороду, заявив, що її насправді отримує не він, а український народ, який бореться з російською навалою.

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Орден Білого Орла — обійми Зеленського та Дуди 3 квітня 2023 року Фото: Офіс президента

У травні 2026 року новий президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на рішення Зеленського надати ім'я "Героїв УПА" одному з найкращих підрозділів ССО — 140-му окремому центру спеціальних операцій "Північ", який воював з перших днів вторгнення, захищав Київ, Харків та інші ділянки фронту. Навроцький заявив, що хоче відібрати орден Білого Орла, але остаточне рішення щодо ордену відклалось до 8 червня, коли мала зібратись спеціальна комісія. В підсумку, 19 червня рішення прийняв особисто Навроцький, але воно вступить у дію лише після резолюції чинного прем'єр-міністра Дональда Туска.

Орден Білого Орла — заява Навроцького

Експрезидент Польщі Анджей Дуда, який вручав Зеленському орден Білого Орла поки не реагував на рішення Навроцького. На початку червня, коли історія починалась, він заявив, що на момент вручення була інша ситуація, і Зеленський також був іншим.

Дональд Туск та інші чиновники Польщі — реакція на історію з орденом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після заяви Навроцького написав в соцмережі X, що конфлікт між Каролем Навроцьким та президентом Зеленським "тішить" президента РФ Володимира Путіна. Крім того, політик заявив, що краще "пригасити емоції", і нагадав, що "лінія фронту проходить в іншому місці".

Орден Білого Орла — Туск про рішення Навроцького Фото: Скриншот

Крім того, 20 червня з'явився коментар міністр закордонних справ Радослав Сікорського. Посадовець заявив, виграти від суперечки Польщі з Україною може лише РФ. І також продемонстрував опис Дмитра Медведєва, який підтримав Навроцького.

Орден Білого Орла — Сікорський про рішення Навроцького Фото: Скриншот

Орден Білого Орла — Сікорський про реакцію Медведєва Фото: Скриншот

Що сказали у РФ рішення Навроцького

На історію з орденом Білого Орла відгукнувся експрезидент РФ і нинішній заступник радбезу РФ Дмитро Медведєв. На сторінці X росіянин написав, що він підтримує рішення Навроцького. При цьому Медведєв знов згадав нацистів, бандерівців та Гітлера. Під дописом російського політика — 7 тис. вподобайок та 1 тис. коментарів. Більшість — нагадування про угоду СРСР з гітлерівською Німеччиною та критика РФ.

Орден Білого Орла — Медведєв про рішення Навроцького Фото: Скриншот

Буданов, Сибіга, Портников — відповідь на заяви Польщі

Публічно відомі українці відповіли на рішення Польщі забрати у Зеленського орден Білого Орла. Однією з перших з'явилась реакція міністр закордонних справ Андрія Сибіги. На сторінці Facebook посадовця з'явилась публікація, у якій він шкодував через рішення Варшави, яке допомагає Москві, і після цього заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".

Орден Білого Орла — Сибіга про рішення Навроцького Фото: Скриншот

Після цього на історію з орденом Білого Орла відреагував глава офісу президента Кирило Буданов. На сторінці Facebook посадовець написав, Навроцький вчинив "недружній акт" щодо України і що це піде на користь російському агресору. Буданов зауважив, що Україна самостійно обиратиме своїх героїв і нагадав, що Польща досі не скасувала нагородження фашиста Беніто Муссоліні.

"Україна, без сумніву, дасть оцінку цій події. Та попри все ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги", — ідеться у дописі.

Тим часом з'явились інші заяви про повернення орденів. Наприклад, про це повідомили Посол України в Польщі Василь Боднар та заступник голови ОПУ Ігор Жовква. Посадовці написали у соцмережах, що повернуть Польщі Кавалерські хрести Ордена "За заслуги Республіки Польща".

Про рішення Навроцького також висловився політичний оглядач та публіцист Віталій Портніков. У дописі на Facebook Портніков зауважив, що президент Польщі забув: що Дуда нагороджував не персонально Зеленського, а український народ, який бореться з нападом РФ. Аналітик назвав погрози Навроцького "сюрреалістичними" і пояснив, що "цей орден — не питання престижу Зеленського, це питання престижу ордена Білого Орла".

Президент України Володимир Зеленський ще не висловлювався щодо заяв Навроцького про відбирання ордену Білого Орла. Також не ясно, чи змінились плани глави держави та топчиновників щодо приїзду на Конференцію з питань відновлення України (URC 2026) у Гданськ 25-26 червня 2026 року. При цьому 16 червня джерела в уряді медіа Rzeczpospolita повідомили, що візит все ж відбудеться попри конфлікт щодо УПА та ордену.

Нагадуємо, дипломат Бартош Ціхоцький, експосол Польщі в Україні, також відреагував на історію з УПА та орденом Білого Орла та сказав, що повертає український орден "За заслуги". Рішення Зеленського щодо надання підрозділу ССО імені "Героїв УПА" обурило першого президенту Польщі Леха Валенсу.