Трое президентов Украины поддержали Зеленского, у которого Польша отобрала орден Белого Орла

Президенты Украины Леонид Кучма (1994–2005 гг.), Виктор Ющенко (2005–2010 гг.), Петр Порошенко (2014–2019 гг.) отреагировали на решение Польши лишить действующего президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла и отказались от аналогичных наград соседнего государства. Политики выразили сожаление по поводу того, что Польша пренебрегла сближением с Украиной, которое началось с первых лет независимости.

Кучма и Ющенко вспомнили обстоятельства, при которых получали такую же награду из рук польских президентов, и объяснили, почему приняли решение отказаться от орденов. Заявление Кучмы появилось на странице в Facebook его пресс-секретаря Дарки Олифер, а заявление Ющенко — на странице пресс-секретаря Ирины Ванниковой. Помимо обоснования своих решений, оба политика добавили исторические фотографии, связанные с орденом Белого Орла.

В пояснении Кучмы указано, что он получил высшую награду польского государства в 1997 году из рук тогдашнего главы Польши Александра Квасьневского. Он напомнил, что с первых дней президентства работал над налаживанием дружеских отношений с соседним государством и над решением исторических проблем. В результате в 2003 году при посредничестве тогдашнего Папы Римского Иоанна Павла II они выпустили совместное заявление о примирении со словами "прощаем и просим прощения".

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"Но сегодня у меня нет иного выбора, кроме как отказаться от высокого польского ордена. Не для того Украина вступила в борьбу с Россией, которая обосновывала своё вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать", — говорится в посте, который появился на странице Олифер.

Орден Белого Орла — заявление Кучмы Фото: Скриншот

Под пояснениями Кучмы — две фотографии: первая — удостоверение о награждении его орденом "Белого Орла" и подпись Квасьневского, вторая — сама награда.

Орден Белого Орла — документы о награждении Кучмы Фото: Facebook

Орден "Белого Орла" — награда Кучмы Фото: Facebook

В посте Ванниковой говорится об отказе Ющенко и подчеркивается, что орден, который сегодня Польша лишила Зеленского, вручался украинскому народу, и поэтому решение Навроцкого затрагивает миллионы людей, сдерживающих наступление РФ.

"Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят далеко за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев, которые ежедневно защищают свою страну на фронте, работают для победы в тылу и теряют самых дорогих в этой войне", — говорится в сообщении.

Орден Белого Орла — заявление по поводу решения Ющенко Фото: Скриншот

Ванникова также напомнила об исторических событиях, символизирующих единство Польши и Украины на фоне сложного исторического прошлого. Первое событие — это "слезы на глазах Виктора Ющенко и Леха Качиньского в Гуте-Пеняцкой на Львовщине в 2009 году", когда они чтили память погибших во Второй мировой войне. Тогда прозвучали слова искупления и прощения, говорится в сообщении. Перед этим они "почтили память украинских жертв в селе Павлокома в Польше".

"Это был один из самых ярких примеров политики исторического примирения, которую совместно проводили Виктор Ющенко и Лех Качиньский", — написала Ванникова.

Под постом — фотографии обоих президентов во время поминовения жертв прошлых событий.

Орден "Белого Орла" — Ющенко и Квасьневский у памятника Фото: Facebook

Орден Белого Орла — Ющенко и Квасьневский Фото: Facebook

На странице в Facebook пятого президента Петра Порошенко также появился пост в поддержку Зеленского. Политик написал, что также отказывается от ордена "Белого Орла" и тем самым поддерживает украинцев, которые действительно получили эту награду.

"Итак, несмотря на то, что в результате незаконного антиконституционного решения украинских властей в связи с санкциями я был лишен всех государственных наград, я принял решение отказаться от Ордена Белого Орла. Это мой жест в ответ на решение президента Польши. Но этот шаг ни в коем случае не адресован польскому народу!", — написал он.

Орден Белого Орла — заявление Порошенко Фото: Скриншот

Лех Качиньский — президент Польши в 2005–2010 гг., погибший в авиакатастрофе в Смоленске. Александр Квасьневский — президент Польши в 1995–2005 гг. — пока не прокомментировал скандал с орденом "Белого Орла", который Польша отозвала у Зеленского.

Орден Белого Орла — подробности скандала

Отметим, в конце мая 2026 года действующий президент Польши Кароль Навроцкий возмутился решением Зеленского присвоить почетное название "Героев УПА" подразделению Сил специальных операций и заявил, что у него следует отобрать орден Белого Орла. 19 июня чиновник принял окончательное решение по этому вопросу, чем вызвал одобрение заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Напоминаем, что вечером 20 июня Зеленский заявил, что возвращает Польше орден Белого Орла: он показал, как держит награду и оформляет почтовое отправление.