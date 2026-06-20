Отправил орден "Новой Почтой": Зеленский возвращает Навроцкому высшую польскую награду (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращает Польше орден Белого Орла после того, как Варшава лишила его этого ордена. Глава государства опубликовал фотографии, на которых запечатлена канцелярия президента Кароля Навроцкого.

Зеленский отметил, что такой знак [Орден Белого Орла — ред.] требует "не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим основу нашего общества". Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Глава государства отмечает, что Украина будет продолжать сотрудничество с Варшавой, которая является "одной из весомых гарантий безопасности как для украинцев, так и для каждого соседнего государства". Он подчеркнул, что Киев останется открытым для любого сотрудничества с Польшей.

Зеленский вручил Навроцкому свой орден "Белого Орла" Фото: Telegram / Zelenskiy Official

"Украина и впредь будет открыта для всех конструктивных форматов взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам XX века", — отметил Зеленский.

Відео дня

Президент отметил, что в 2023 году при вручении ордена "Белого Орла" он был адресован "украинскому народу и нашей армии". Также Зеленский подтвердил, что отправил Каролю Навроцкому врученную награду в Канцелярию главы Польши.

Зеленский отправил свою награду в Польшу через "Новую почту" Фото: Telegram / Zelenskiy Official

"Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", — подытожил глава государства и прикрепил фотографии из отделения "Новой Почты".

Ранее "Фокус" сообщал, что президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла". В канцелярии добавили, что орден отнимают именно у Владимира Зеленского, и указали, что это решение направлено против украинского народа.

Впоследствии стало известно, что ряд чиновников вернули награды в Польшу в знак протеста против действий Варшавы. Среди них — глава ОП Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига и посол Украины в Польше Валерий Бондарь.