Відправив орден "Новою Поштою": Зеленський повертає Навроцькому найвищу польську відзнаку (фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повертає до Польщі орден Білого Орла після його позбавлення з боку Варшави. Глава держави оприлюднив світлини, де канцелярію президента Кароля Навроцького.

Зеленський вказав, що такий символ [Орден Білого Орла — ред.]вимагає "не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти". Про це йдеться в повідомленні глави держави в Telegram.

Глава держави вказує, що Україна продовжуватиме співпрацю з Варшавою, яка є "однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки". Він підкреслив, що Київ залишиться відкритим до будь-якої співпраці з Польщею.

Зеленський відправив Навроцькому свій орден "Білого Орла" Фото: Telegram / Zelenskiy Official

"Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття", — вказав Зеленський.

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Президент вказав, що в 2023 році під час отримання ордену Білого Орла він був адресований "українському народові і нашій армії". Також Зеленський підтвердив, що відправив Каролю Навроцькому вручену нагороду до Канцелярії глави Польщі.

Зеленський відправив "Новою поштою" свою нагороду до Польщі Фото: Telegram / Zelenskiy Official

"Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", — підсумував глава держави та прикріпив світлини з відділення "Нової Пошти".

Раніше Фокус повідомляв, що президент Польщі забрав орден "Білого орла" в Зеленського. У канцелярії додали, що орден забирають саме у Володимира Зеленського і вказують, що це рішення спрямоване проти українського народу.

Згодом стало відомо, що низка посадовців повернула нагороди до Польщі на знак протесту щодо дій Варшави. Серед них — керівник ОП Кирило Буданов, очільник МЗС Андрій Сибіга та посол України в Польщі Валерій Бондар.