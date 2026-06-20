Троє президентів України підтримали Зеленського, у якого Польща забрала орден Білого Орла

Президенти України Леонід Кучма (1994-2005 рр.), Віктор Ющенко (2005-2010 рр.), Петро Порошенко (2014-2019) відреагували на рішення Польщі відібрати орден Білого Орла у чинного президента Володимира Зеленського та відмовились від аналогічних відзнак сусідньої держави. Політики пошкодували, що Польща знехтувала зближенням з Україною, яке почалось з перших років незалежності.

Кучма та Ющенко згадали обставини, за яких отримували таку ж відзнаку з рук польських президентів, та пояснили, чому прийняли рішення про відмову від орденів. Заява Кучми з'явилась на сторінці Facebook його речниці Дарки Оліфер, а заява Ющенка — на сторінці речниці Ірини Ваннікової. Окрім обґрунтування своїх рішень, обидва політики додали історичні фотографії, пов'язані з орденом Білого Орла.

У пояснення Кучми вказано, що він отримав найвищу відзнаку польської держави у 1997 році з рук тодішнього очільника Польщі Алєксандра Квасьнєвського. Він нагадав, що з перших днів президентства працював над налагодженням дружніх відносин з сусідньою державою та над розв'язанням історичних проблем. В результаті у 2003 році за посередництва тодішнього Папи Римського Івана Павла Другого вони випустили спільну заяву про примирення зі словами "прощаємо і просимо прощення".

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"Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. ", — ідеться у дописі, який з'явився на сторінці Оліфер.

Орден Білого Орла — заява Кучми Фото: Скриншот

Під поясненнями Кучми — два фото: перше — посвідчення про те, що його відзначили орденом Білого Орла та підпис Кваснєвського, друге — сама нагорода.

Орден Білого Орла — документи на нагороду Кучми Фото: Facebook

Орден Білого Орла — нагорода Кучми Фото: Facebook

У дописі Ваннікової вказано про відмову Ющенка і наголошується, що орден, який сьогодні Польща відібрала у Зеленського, вручався українському народу, і тому рішення Навроцького зачіпає мільйони людей, які втримують наступ РФ.

"Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні", — ідеться у дописі.

Орден Білого Орла — заява щодо рішення Ющенка Фото: Скриншот

Ваннікова також нагадала про історичні події єднання Польщі та України на тлі непростого історичного минулого. Перша подія — це "сльози на очах Віктора Ющенка та Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році", коли вшановували загиблих на Другій світовій війні. Тоді пролунали слова спокути, прощення, ідеться у дописі. Перед цим вони "вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі".

"Це був один із найяскравіших прикладів політики історичного примирення, яку разом будували Віктор Ющенко та Лех Качинський", — написала Ваннікова.

Під дописом — фотографії обох президентів під час вшанування жертв минулих подій.

Орден Білого Орла — Ющенко та Кваснєвський біля пам'ятника Фото: Facebook

Орден Білого Орла — Ющенко та Кваснєвський Фото: Facebook

На сторінці Facebook п'ятого президента Петра Порошенка також з'явився допис на підтримку Зеленського. Політик написав, що також відмовляється від ордену Білого Орла і цим підтримує українців, які насправді отримали цю нагороду.

"Отже, попри те, що незаконним антиконституційним рішенням української влади через санкції мене позбавлено всіх державних нагород, я ухвалив рішення відмовитися від Ордена Білого Орла. Це мій жест у відповідь на рішення Президента Польщі. Але цей крок жодним чином не адресований польському народові!", — написав він.

Орден Білого Орла — заява Порошенка Фото: Скриншот

Лех Качинський — президент Польщі у 2005-2010 рр., який загинув у катастрофі літака у Смоленську. Олександра Кваснєвський — президент Польщі 1995-2005 рр. поки не коментував скандал з орденом Білого Орла, який Польща забрала у Зеленського.

Орден Білого Орла — деталі скандалу

Зазначимо, наприкінці травня 2026 року чинний президент Польщі Кароль Навроцький обурився рішенню Зеленського надати почесне ім'я "Героїв УПА" підрозділу Сил спеціальних операцій та заявив, що слід відібрати у нього орден Білого Орла. 19 червня посадовець прийняв остаточне рішення щодо цього питання, і цим викликав схвалення заступника глави радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Нагадуємо, увечері 20 червня Зеленський заявив, що повертає Польщі орден Білого Орла: показав, як показує нагороду та оформлює поштове відправлення.