Член Сенату Польщі повернув Україні дві державні нагороди: "не перепросили за УПА", — ЗМІ

Віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський відмовився від державних нагород України, отриманих з рук президента Віктора Ющенка, розповіли медіа. При цьому він заявив, що українці не перепросили за події на Волині. З'ясувалось, що у сенатора є зауваження до героїзації бійців Української повстанської армії, які саме боролись одночасно з Радянським Союзом та нацистською Німеччиною. Які аргументи навів Камінський, який є членом аграрної партії та займається євроінтеграційними питаннями?

Камінський, відмовляючись від відразу двох орденів, написав розлогого листа та відправив його послу України, ідеться у матеріалі медіа 300polityka. Сенатор звернув увагу на те, як три президенти України підтримали Володимира Зеленського, повернувши Польщі ордени Білого Орла. Також його зачепили аналогічні рішення інших посадовців, які почали відмовлятись від польських відзнак. Врешті, через два дні після дій Зеленського, Камінський вирішив вчинити так само, написало медіа.

Польські журналісти отримали від віцемаршалка Сенату копію листа, якого відправили українцям. Найперше політик нагадав, що отримав українські нагороди за часів президента Лєха Качинського, і на той час підтримував рух українців у бік ЄС. Зокрема, саме він робив першу доповідь у Європарламенті про членство України. З його слів, поляки "роками свідомо применшували історичні суперечки", але не бачили таких же кроків від українців. У листі Камінський протиставив дії України щодо "жертв Волинської трагедії" та солдатів Вермахту. З його слів, "ексгумації солдатів Вермахту проводилися на українській території без значних перешкод", а поляків ексгумували зі спротивом. Крім того, сенатор вважає, що українці досі не перепросили поляків за події 80-річної давнини. З огляду на наведені аргументи, Камінський повертає державні нагороди, підсумовуєтеся у листі.

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"Сьогодні я не можу їх зберегти, оскільки найвища влада України та значна частина її політичної еліти досі не зважилися однозначно засудити винуватців Волинської різанини та масових убивств польських громадян. Тому я повертаю надані мені нагороди", — з "глибоким жалем" написав він.

Міхал Камінський (Michał Kamiński) — член Сенату Польщі, який проходив до парламенту тричі з 2019 року. Протягом семи років він побував у Польській селянської партії (PSL), у коаліції "Третій шлях", входить у партію Union of European Democrats (Об’єднання європейських демократів). На порталі президента Польщі вказано, що 5 грудня 2007 Камінський отримав орден "За заслуги" другого ступеню з рук тодішнього президента України Віктора Ющенка. На той час політик займав посаду глави канцелярії президента. Який другий орден йому вручили, відшукати не вдалось.

Скандал с орденом — українська нагорода "За заслуги" (ілюстративне фото) Фото: З відкритих джерел

Скандал з орденом — деталі

Зазначимо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що забирає у Володимира Зеленського орден Білого Орла. Причина такого рішення те, що глава української держави присвоїв "ім'я Героїв УПА" героїчному підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ, які самі запропонували таку назву. На підтримку Зеленського виступили три президенти України, які також мали цей орден, але відмовились від нього. Леонід Кучма при цьому нагадав про церемонію прощення та примирення, які провели Україна та Польща за посередництва Пари Римського Павла ІІ.

Нагадуємо, 22 червня Агнешка Єнджак пояснила, чому Польща не забрала орден Білого Орла у Катерини ІІ, яка знищила Польщу, та у Герхарда Шредера, який підтримує російського президента Володимира Путіна.