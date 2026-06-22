Вони вже померли: у Польщі пояснили, чому не позбавили Муссоліні та Катерину II Ордена Білого Орла

Міністр канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак заявила, що орден не відкликають посмертно — тому мова не може йти про Муссоліні та Катерину II.

Агнешка Єнджак опублікувала допис у Х після численних закидів щодо того, що Орден Білого Орла відібрали у Володимира Зеленського, але не у Муссоліні, соратника Гітлера, і не у російської цариці Катерини II, яка фактично знищила польську державність.

Єнджак пояснила, що Орден Білого Орла — це символ вдячності Республіки Польща та найвища нагорода, яка присуджується видатним особистостям, які "відчувають особливу прихильність до країни та поважають її цінності".

Вона зазначила, що серед нагороджених — святий Іван Павло II, генерали Владислав Андерс і Станіслав Мачек, капітан кавалерії Вітольд Пілецький, прем’єр-міністр Ян Ольшевський та дисидент Анджей Почобут. А також численні іноземці, зокрема державні діячі.

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"Президент Зеленський згадав Беніто Муссоліні, Катерину II та Герхарда Шредера, яких не позбавили цієї нагороди. Перші двоє давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно", — заявила міністр.

Але щодо колишнього канцлера Німеччини, який є близьким другом Володимира Путіна та лобістом інтересів Росії, вона висловилася більш детально.

"Колишній канцлер Німеччини, з іншого боку, ніколи не ображав польську націю так відкрито, як президент України, хоча його діяльність в інтересах путінської Росії слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи. Під час правління Шредера в Німеччині не було споруджено жодного пам’ятника на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодний підрозділ Бундесверу не було названо на честь "героїв СС", — заявила Агнешка Єнджак.

Вона також заявила, що президент України "не скаржився" на те, в якій компанії опинився, коли сам отримав нагороду три роки тому.

І, на думку Агнешки, президент України "додав ще одну образу, відправивши нагороду назад кур’єром". Нагадаємо, що Зеленський відправив орден "Новою поштою".

"Суть справи полягає в навмисній образі українським лідером нації, яка за останні чотири роки довела, що є найкращим другом України. Не можна вшановувати вбивць предків тих, хто допомагав тобі, коли йшлося про життя і смерть. Коли хтось простягає руку допомоги, і ти з радістю її приймаєш, ти не повинен ображати того, хто тобі допомагає", — повідомила міністр, уточнивши, що президент Польщі Кароль Навроцький відкликав орден, але не свою руку допомоги, а Польща підтримує Україну, але "не дозволимо себе ображати".

Сам Володимир Зеленський уже заявив, що не він дав назву підрозділу, яка викликала таку бурю обурення в Польщі. У недавньому інтерв’ю він повторив, що саме українці зараз воюють і гинуть, і коли вони обирають для себе назву, то він, як президент, повинен їх підтримати: "Якщо їх надихають їхні героїчні історичні постаті, яких вони поважають, я маю робити все, що вони мені скажуть. Поляки отримали від мене відповідь. Я передав цю інформацію. Він (Навроцький — ред.) сказав: "Ти маєш скасувати указ".

Нагадаємо, у Володимира Зеленського відібрали Орден Білого Орла, але ще троє президентів України відправили свої ордени до Польщі: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Зазначимо, наприкінці травня 2026 року чинний президент Польщі Кароль Навроцький обурився рішенням Зеленського присвоїти почесну назву "Героїв УПА" підрозділу Сил спеціальних операцій і заявив, що у нього слід відібрати орден Білого Орла. 19 червня чиновник ухвалив остаточне рішення з цього питання, чим викликав схвалення заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.