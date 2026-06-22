Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак заявила, что орден не отзывают посмертно — поэтому речь не может идти о Муссолини и Екатерине II.

Агнешка Енджак опубликовала пост в Х после многочисленных упреков в том, что Орден Белого Орла забрали у Владимира Зеленского, но не у Муссолини, соратника Гитлера, и не у росссийской царицы Екатерины II, которая фактически уничтожила польскую государственность.

Енджак пояснила, что Орден Белого Орла — символ благодарности Республики Польша и высшая награда, присуждаемая выдающимся личностям, которые "питают особую привязанность к стране и уважают ее ценности".

Она отметила, что среди награжденных — святой Иоанн Павел II, генералы Владислав Андерс и Станислав Мачек, капитан кавалерии Витольд Пилецкий, премьер-министр Ян Ольшевский и диссидент Анджей Почобут. А также многочисленные иностранцы, в том числе государственные деятели.

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"Президент Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, которые не были лишены этой награды. Первые двое давно умерли, и Польша не отзывает орден посмертно", — заявила министр.

Но насчет бывшего канцлера Германии, который является близким другом Владимира Путина и лоббистом интересов России, она высказалась более подробно.

"Бывший канцлер Германии, с другой стороны, никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как президент Украины, хотя его деятельность в интересах путинской России должна быть осуждена как вредная для Польши и Европы. Во время правления Шредера в Германии не было воздвигнуто ни одного памятника в честь Гитлера или Гиммлера. Ни одно подразделение Бундесвера не было названо в честь "героев СС", — заявила Агнешка Енджак.

Она также заявила, что президент Украины "не жаловался" в какой компании оказался, когда сам получил награду три года назад.

И по мнению Агнешки, президент Украины "добавил еще одно оскорбление, отправив награду обратно курьером". Зеленский, напомним, отправил орден "Новой почтой".

"Суть дела в преднамеренном оскорблении украинским лидером нации, которая за последние четыре года доказала, что является лучшим другом Украины. Нельзя чтить убийц предков тех, кто помогал тебе, когда речь шла о жизни и смерти. Когда кто-то протягивает руку помощи, и ты с радостью ее принимаешь, ты не должен оскорблять того, кто тебе помогает", — сообщила министр, уточнив, что президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден, но не свою руку помощи, а Польша поддерживает Украину, но "не позволим себя оскорблять".

Сам Владимир Зеленский уже заявил, что это не он дал название подразделению, которое вызвало такую бурю негодования в Польше. В недавнем интервью он повторил, что это украинцы сейчас воюют и гибнут и когда они выбирают для себя название, то он, как президент, должен их поддержать: "Если их мотивируют свои героические исторические фигуры, которых они уважают, я должен делать все, что они мне скажут. Поляки получили от меня ответ. Я передал эту информацию. Он (Навроцкий — ред.) сказал: "Ты должен отменить указ".

Напомним, у Владимира Зеленского отозвали Орден Белого Орла, но еще три президента Украины отправили свои ордена в Польшу: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Отметим, в конце мая 2026 года действующий президент Польши Кароль Навроцкий возмутился решением Зеленского присвоить почетное название "Героев УПА" подразделению Сил специальных операций и заявил, что у него следует отобрать орден Белого Орла. 19 июня чиновник принял окончательное решение по этому вопросу, чем вызвал одобрение заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.