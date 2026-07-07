Є слід російських спецслужб: учасникам антиукраїнських акцій у Польщі платили до $200, — ЗМІ

Учасникам антиукраїнських акцій у Польщі могли платити від 100 до 200 доларів за участь у мітингах. Польські спецслужби не виключають, що такі заходи могли бути частиною російських операцій впливу.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

За даними видання Wiadomosci, у січні 2026 року в одному з Telegram-каналів з'явилося оголошення про набір людей на акцію проти корупції в Україні у Варшаві. Організатори нібито обіцяли по 100 доларів кожному учаснику, однак цей мітинг зрештою не відбувся.

За інформацією журналістів, схожі демонстрації пройшли у Варшаві та Вроцлаві в грудні 2025 року. Стверджується, що їхнім учасникам також платили за присутність. До організації маршів, як зазначає видання, може бути причетна президентка благодійного фонду "Вікторія" Вікторія Доценко. Також повідомляється, що трьох волонтерів фонду депортували з Польщі через підозри у співпраці з іноземною розвідкою, тоді як сама Доценко залишилася в країні.

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Сама Вікторія Доценко заявила українським медіа, що акції проводили на прохання українців, які живуть у Польщі. За її словами, демонстрації мали привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми корупції в Україні.

У квітні у Вроцлаві відбулася ще одна подібна акція, яку організувала асоціація "Єдиний шлях – Україна та друзі" під керівництвом Марії Клепач. Організацію зареєстрували лише за кілька днів до маршу, а напередодні заходу українське консульство закликало громадян не брати в ньому участі.

Представник консульства Олександр Мартинюк у коментарі Gazeta Wyborcza повідомив, що дипломатична установа отримала інформацію про виплати учасникам у розмірі від 100 до 200 доларів, а також про їхнє підвезення автобусами до місця проведення акції.

“Це приклад дій нижче порогу класичної агресії, метою яких є руйнування соціальної довіри, розпалювання напруженості та використання людей, які тікають від війни, як інструментів російських операцій впливу”, — зазначили в заяві Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

За даними медіа, Росія фінансує організацію таких акцій, щоб посилити антиукраїнські настрої та страх перед Україною серед жителів європейських країн.

Нагадаємо, у червні 2026 року між Польщею та Україною спалахнув дипломатичний скандал після того, як український підрозділ Сил спеціальних операцій отримав назву "Героїв УПА". Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не підтримує таке рішення, після чого повернув президенту України Володимиру Зеленському орден "Білого Орла".

20 червня Володимир Зеленський відправив нагороду до Польщі через сервіс "Нової пошти". Аналогічно вчинили й троє попередніх президентів України. Згодом між сторонами почалася хвиля взаємних повернень державних нагород. На тлі цього Зеленський не поїхав на конференцію з відновлення у Гданську, а Україну на заході представляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.