Гідність польської держави: Навроцький пояснив, чому забрав орден у Зеленського, — ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький ще раз докладно пояснив, чому він забрав орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського. При цьому він зробив історичний екскурс у минуле, коли Польща була у складі інших держав, а потім нагадав про Українську повстанську армію. При цьому політик не уточнив, як УПА, українці та Україна були причетні до імперій, які розірвали Польщу у минулому.

Заява Навроцького пролунала 20 червня під час урочистостей з нагоди Національного дня Сілезьких повстань, написало польське медіа TVN24. Політик виступив перед прихильниками, які вигуками схвалили його рішення щодо ордену Білого Орла та обґрунтування, пов'язаного з історичним минулим Польщі.

Польський президент нагадав, що у 20 століття Польща була незалежною лише 31 рік, а до того боролась спершу з більшовиками у 1920 році, потім — з нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. Після цього він провів паралель між поляками, які боролись за свою незалежність у минулому, та з українцями, які сьогодні воюють з РФ. Втім, попри такі паралелі, це не завадило Навроцькому ще раз наголосити, що правильно зробив, покаравши Зеленського, оскільки поляки "горді" і їм надто "болить".

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"Ми горда польська нація, і в нас є поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. Цей поріг болю перевищено, тому я позбавив президента Зеленського його ордена Білого Орла", — підсумував Навроцький.

Під час виступу перед прихильниками, посадовець нагадав, що поляки "знають, що таке війна" і як виглядає "тоталітаризми, як радянський, так і німецький".

"Це гідність польської держави, і всі ми, пані та панове, несемо за неї відповідальність, чи не так?", — підсумував політик, не уточнивши, чому через польські страждання від тоталітаризму сьогодні забрали орден саме в українців.

Зауважмо, у 20 столітті Польща двічі існувала як незалежна держава (якщо виключити Польську народну республіку під контролем СРСР): про це ідеться, наприклад, у матеріалі медіа Rzeczpospolita. Перший період — незалежна польська держава з 1918 (1920) по 1939 рік (до поділу між Німеччиною та СРСР). Другий — з 1989 і по сьогодні.

Орден Білого Орла — деталі

Зазначимо, 19 червня Навроцький прийняв рішення про те, що забирає орден Білого Орла у президента Зеленського. У 12-хвилинному виступі політик пояснив, що рішення прийняв через те, що українців вшановують УПА і навіть назвали іменем цього військового підрозділу загін спецпризначенців.

Фокус зібрав реакції політиків на дії Навроцького. Польські політики розділились: хтось його підтримує, а хтось говорить, що його рішення помилкове. Однозначну підтримку Варшаві висловив експрезидент РФ та заступник глави радбезу Дмитро Медведєв. Тим часом в Україні від польських орденів спершу відмовився глава офісу президента Кирил Буданов та глава ЗСУ Андрій Сибіга, а потім ряд інших українських діячів. Крім того, увечері 20 червня стало відомо, що троє президентів України, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, відмовились від орденів Білого Орла на знак солідарності з українцями та Зеленським.

Нагадуємо, президент Зеленський повідомив, що вертає орден у Польщу, та показав, як пакує нагороду у відправлення "Нової пошти".