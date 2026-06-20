Достоинство польского государства: Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского ордена, — СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий ещё раз подробно объяснил, почему он лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. При этом он сделал исторический экскурс в прошлое, когда Польша входила в состав других государств, а затем напомнил об Украинской повстанческой армии. При этом политик не уточнил, каким образом УПА, украинцы и Украина были причастны к империям, разделившим Польшу в прошлом.

Заявление Навроцкого прозвучало 20 июня во время торжеств по случаю Национального дня Силезских восстаний, сообщает польское СМИ TVN24. Политик выступил перед сторонниками, которые криками одобрили его решение относительно ордена Белого Орла и обоснования, связанного с историческим прошлым Польши.

Президент Польши напомнил, что в XX веке Польша была независимой всего 31 год, а до этого сначала боролась с большевиками в 1920 году, затем — с нацистской Германией и Советским Союзом. После этого он провел параллель между поляками, которые боролись за свою независимость в прошлом, и украинцами, которые сегодня воюют с РФ. Впрочем, несмотря на такие параллели, это не помешало Навроцкому еще раз подчеркнуть, что он поступил правильно, наказав Зеленского, поскольку поляки "горды" и им слишком "больно".

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"Мы — гордая польская нация, и у нас есть предел терпения в вопросах, касающихся нас и наших союзников. Этот предел превышен, поэтому я лишил президента Зеленского его ордена Белого Орла", — подытожил Навроцкий.

Во время выступления перед сторонниками чиновник напомнил, что поляки "знают, что такое война" и как выглядят "тоталитарные режимы — как советский, так и немецкий".

"Это достоинство польского государства, и все мы, дамы и господа, несем за него ответственность, не так ли?", — подытожил политик, не уточнив, почему из-за страданий Польши от тоталитаризма сегодня лишили ордена именно украинцев.

Заметим, что в 20 веке Польша дважды существовала как независимое государство (если исключить Польскую народную республику под контролем СССР): об этом говорится, например, в материале медиа Rzeczpospolita. Первый период — независимое польское государство с 1918 (1920) по 1939 год (до разделения между Германией и СССР). Второй — с 1989 и по сегодняшний день.

Орден Белого Орла — подробности

Отметим, что 19 июня Навроцкий принял решение отозвать орден "Белого Орла" у президента Зеленского. В 12-минутном выступлении политик пояснил, что принял такое решение из-за того, что украинцы чтят УПА и даже назвали отряд спецназа в честь этого воинского подразделения.

"Фокус" собрал реакции политиков на действия Навроцкого. Польские политики разделились: одни его поддерживают, а другие считают его решение ошибочным. Однозначную поддержку Варшаве выразил экс-президент РФ и заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. Между тем в Украине от польских орденов сначала отказались глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава ВСУ Андрей Сибига, а затем ряд других украинских деятелей. Кроме того, вечером 20 июня стало известно, что трое президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — отказались от орденов "Белого Орла" в знак солидарности с украинцами и Зеленским.

Напоминаем, что президент Зеленский сообщил, что возвращает орден в Польшу, и показал, как упаковывает награду для отправки через "Новую почту".