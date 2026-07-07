У Варшаві розгромили крамницю Las Rąk: працівниця протестувала проти антиукраїнських гасел

У Варшаві пройшов марш до роковин Волинської трагедії, в якому брали участь близько 200–300 людей. На ньому лунали антиукраїнські гасла. Одна із працівниць вийшла на ганок та висловила незгоду, тоді у крамниці почались проблеми.

Крамничку-галерею хендмейду Las Rąk почали атакувати у соцмережах, залишати негативні відгуки, а згодом невідомий влаштував погром у приміщенні. Про інцидент повідомили представники галереї Las Rąk на своїй сторінці у Facebook.

У Las Rąk розповіли, що одна з працівниць вийшла на вулицю та мовчки показала учасникам маршу "два великі пальці вниз". Після цього, як стверджують у галереї, вона почала отримувати погрози фізичною розправою та знищенням закладу, який погрожували спалити.

Працівниця висловила незгоду із учасниками маршу, після того їй почали погрожувати Фото: Скріншот

За словами представників Las Rąk, невдовзі після цього розпочалася кампанія цькування в інтернеті. На сторінці галереї в Google з'явилося близько 350 негативних відгуків із неправдивими звинуваченнями щодо роботи закладу, а саму галерею на Google Maps було позначено як нібито назавжди зачинену.

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Вони опублікували фото після погрому, на яких видно розкидані речі та потрощені меблі. Після нападу у крамниці оголосив збір коштів на відновлення. А у соцмережах українці, які нині перебувають у Польщі, закликали заходити до Las Rąk та підтримати їх, купивши щось.

Невідомий влаштував погром у крамниці Las Rąk Фото: Соцмережi Невідомий влаштував погром у крамниці Las Rąk Фото: Соцмережi

У своєму зверненні представниці Las Rąk наголосили, що пам'ятають про жертв Волинської трагедії. Вони зазначили, що в родині однієї із засновниць дядько загинув від рук УПА, а серед їхніх рідних також були офіцери Армії Крайової, учасники Варшавського повстання та жертви Катинського злочину.

У галереї заявили, що не погоджуються з використанням пам'яті про ці події для розпалювання ненависті до українців зараз, під час війни.

"Ми теж пам'ятаємо. Але не погоджуємося на поєднання цієї пам'яті з ненавистю до сучасних українців, особливо тих, які шукають прихистку від війни в Польщі", – сказано у дописі.

Свою позицію вони підсумували словами: "Волинь пам'ятаємо, сьогодні підтримуємо Україну". Та закликали підписати петицію, в якій вимагають від голови Ради Міністрів та міністра внутрішніх справ негайної та рішучої реакції на "дії проросійських, фашистських угруповань, які поширюють на польських вулицях насильство, ненависть і страх, а також на осіб, які організовують самозвані "патрулі", які залякують людей і намагаються перебрати на себе повноваження державних служб".

Тим часом стало відомо, що 7 липня у Малопольському воєводстві затримали чоловіка, якого підозрюють у погрозах працівницям Las Rąk. Його мають допитати, після чого буде ухвалено рішення щодо подальших процесуальних дій. Але того, хто розгромив крамницю, ще шукають.

Галерея-крамниця Las Rąk – що про неї відомо

Las Rąk працює у Варшаві з 2011 року. Галерея об'єднує сотні польських майстрів, також там проводять майстер-класи та продають вироби ручної роботи.

Також заклад Las Rąk відомий своєю благодійною діяльністю, вони допомагають людям у кризі, безплатно навчають польської мови та підтримують українських біженців.

У галереї вже зазначили, що не припинять благодійну діяльність та будуть і надалі підтримувати українців та всіх, хто потребує допомоги. Після нападу у Las Rąk відкрили збір коштів на відновлення галереї та покриття збитків. Кампанія вже зібрала понад 140 тисяч злотих від більш ніж 3,3 тисячі людей, перевищивши початкову мету у 100 тисяч злотих. Власниця галереї заявила, що надлишок коштів планують спрямувати на допомогу людям, які її потребують.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що учасникам антиукраїнських акцій у Польщі могли платити від 100 до 200 доларів за участь у мітингах. Польські спецслужби не виключають, що такі заходи могли бути частиною російських операцій впливу.

У червні 2026 року між Польщею та Україною спалахнув дипломатичний скандал після того, як український підрозділ Сил спеціальних операцій отримав назву "Героїв УПА".