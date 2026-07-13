У Польщі чоловік ображав 12-річну українку в автобусі: поліція встановила його особу (відео)

Інцидент стався 12 липня у міському автобусі в Бельсько-Бялій. Дорослий чоловік нецензурно лаявся та вимагав, щоб підлітки "поверталися в Україну".

Про випадок повідомили у соцмережах. Правозахисник Михаїл Стрельніков повідомив, що нападник був тверезим, словесно принижував підлітків і фізично їх залякував. Коли одна з дівчат попросила його припинити, він почав ображати і її.

Варто зауважити, що дівчинка, яка і записала відео, спілкувалась із нападником польською.

Відео набуло розголосу, його перепостили поляки, які закликали поліцію та прокуратуру звернути увагу на інцидент та знайти чоловіка, який ображав дітей.

"Тверезий, пристойно одягнений чоловік років 40 ображає та фізично залякує трьох українських підлітків. Я рекомендую це тим, хто вважає, що українські жінки перебільшують свій страх розмовляти українською мовою публічно", — написала одна з жінок, Івона Вишгородська, яка перепостила відео.

Відео дня

Громадянка Польщі зазначила, що "ця зневага та відчуття безкарності виникли через російську пропаганду в соціальних мережах, яку уряд Польщі ігнорував" та підкреслила, що підліткам, на яких напав чоловік, лише 12 років.

Напад на українку в автобусі — реакція поліції

Після розголосу у соцмережах, справою зайнялась поліція. Особу нападника було встановлено вранці 13 липня. У ЗМІ зауважили, що скандальний інцидент стався в автобусі №8 в Бельсько-Бялій під час недільного рейсу. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно пасажирів автобуса, серед яких дівчина з України, та агресивного чоловіка.

Бєльська поліція вже розслідує інцидент та встановлює особу чоловіка. "У Бєльсько-Бялій немає місця і не буде толерантності до ксенофобії", — сказав Славомір Коцур, прес-секретар Головного управління поліції Бєльсько-Бялої.

Керівник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, який контролює поліцію, також відреагував. "Поліція завжди реагує в таких випадках, але завжди потрібен певний час, щоб встановити особу(и) злочинця(ів)", – запевнив Марцін Кервінський.

До 10-ї ранку місцеві ЗМІ повідомили, що поліція встановила особу агресивного чоловіка. "Затриманий – працівник MZK [Муніципального транспортного підприємства], який перебуває на лікарняному. Муніципальне підприємство опублікувало заяву, в якій оголосило, що вживе заходів, і запевнило, що я не маю його згоди на таку поведінку", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня 19-річний українець Володимир став жертвою жорстокого нападу в Польщі, і зараз він та його батьки шукають свідків із проханням звернутися до поліції.

А 7 липня у Варшаві розгромили місцеву крамницю Las Rąk: працівниця протестувала проти антиукраїнських гасел на мітингу.