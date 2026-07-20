Захистив українського хлопчика й сам став жертвою: у Познані жорстоко побили 60-річного чоловіка

У Познані 60-річний чоловік зазнав жорстокого нападу після того, як заступився за українського хлопчика, якого під час поїздки в трамваї ображали незнайомці. Зокрема, через побиття потерпілий тимчасово втратив пам'ять.

Як пише польське видання Onet Poznan, інцидент стався у п'ятницю. За попередніми даними, 60-річний чоловік їхав трамваєм, коли помітив, що троє пасажирів словесно принижують українського хлопчика. Він вирішив втрутитися та захистити дитину, однак після цього агресія чоловіків переключилася вже на нього.

Коли всі учасники конфлікту вийшли з трамвая, сутичка продовжилася на зупинці на вулиці Курпінського. Саме там нападники побили чоловіка. Отримані травми виявилися настільки серйозними, що після нападу він тимчасово втратив пам'ять.

За словами речника поліції Великопольського воєводства Анджея Боровяка, до правоохоронців потерпілий звернувся лише наступного вечора. До відділку він прийшов разом із дружиною, яка доглядала за ним після побиття.

Відео дня

Наразі відомо, що поліцейські вже опитали свідків інциденту та вилучили записи камер відеоспостереження, встановлених на зупинці, де стався напад. Найближчим часом слідчі також мають отримати відео з камер, розташованих у трамваї. Наразі триває встановлення осіб нападників.

Як зазначає видання, у Польщі дедалі частіше говорять про зростання злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек раніше повідомив, що у 2025 році було зафіксовано близько 1200 таких правопорушень, тоді як роком раніше їх було 760. В цілому, кількість подібних злочинів зросла більш ніж на 30%.

Про погіршення ставлення до українців свідчать і результати останніх досліджень. Наприкінці червня було оприлюднено звіт "Ми не вдома: українські мігранти та біженці про стосунки з поляками", автори якого зазначають, що українці дедалі частіше стикаються з проявами ворожості. Водночас аналітичний центр Res Futura, який проаналізував майже 520 тисяч дописів у польському сегменті соцмереж за травень 2026 року, також зафіксував помітне зростання антиукраїнської риторики в інтернеті.

Напади на українців у Польщі — що про це відомо

Нагадаємо, що нещодавно у польському Плоцьку дорослий чоловік напав на двох 15-річних підлітків через те, що вони розмовляли українською мовою в автобусі. За словами потерпілих, нападник ударив одного з хлопців, а потім виштовхнув обох із салону.

Також Фокус писав, що у польському місті Лодзь чоловік жорстоко побив перехожого, помилково вважаючи, що той є українцем. Внаслідок нападу потерпілий, який виявився громадянином Польщі, отримав серйозні травми.

Ба більше, на початку липня у польському Вроцлаві група з близько десяти осіб жорстоко побила 19-річного українця Володимира після того, як почула, що він розмовляє українською. Юнак отримав перелом носа, травму хребта та численні забої