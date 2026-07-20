Защитил украинского мальчика и сам стал жертвой: в Познани жестоко избили 60-летнего мужчину

В Познани 60-летний мужчина подвергся жестокому нападению после того, как заступился за украинского мальчика, которого во время поездки в трамвае оскорбляли незнакомцы. В частности, в результате избиения пострадавший временно потерял память.

Как сообщает польское издание Onet Poznan, инцидент произошел в пятницу. По предварительным данным, 60-летний мужчина ехал в трамвае, когда заметил, что трое пассажиров словесно унижают украинского мальчика. Он решил вмешаться и защитить ребенка, однако после этого агрессия мужчин переключилась уже на него.

Когда все участники конфликта вышли из трамвая, стычка продолжилась на остановке на улице Курпинского. Именно там нападавшие избили мужчину. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что после нападения он временно потерял память.

По словам пресс-секретаря полиции Великопольского воеводства Анджея Боровяка, пострадавший обратился в правоохранительные органы только на следующий вечер. В полицейский участок он пришел вместе с женой, которая ухаживала за ним после избиения.

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На данный момент известно, что полицейские уже опросили свидетелей инцидента и изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на остановке, где произошло нападение. В ближайшее время следователи также должны получить видеозаписи с камер, расположенных в трамвае. В настоящее время ведется работа по установлению личностей нападавших.

Как отмечает издание, в Польше всё чаще говорят о росте преступлений, совершаемых на почве ненависти. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек ранее сообщил, что в 2025 году было зафиксировано около 1200 таких правонарушений, тогда как годом ранее их было 760. В целом количество подобных преступлений выросло более чем на 30%.

Об ухудшении отношения к украинцам свидетельствуют и результаты последних исследований. В конце июня был обнародован отчет "Мы не дома: украинские мигранты и беженцы об отношениях с поляками", авторы которого отмечают, что украинцы все чаще сталкиваются с проявлениями враждебности. В то же время аналитический центр Res Futura, проанализировавший почти 520 тысяч постов в польском сегменте социальных сетей за май 2026 года, также зафиксировал заметный рост антиукраинской риторики в интернете.

Нападения на украинцев в Польше — что об этом известно

Напомним, что недавно в польском Плоцке взрослый мужчина напал на двух 15-летних подростков из-за того, что они разговаривали на украинском языке в автобусе. По словам пострадавших, нападавший ударил одного из ребят, а затем вытолкнул обоих из салона.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в польском городе Лодзь мужчина жестоко избил прохожего, ошибочно посчитав его украинцем. В результате нападения пострадавший, который оказался гражданином Польши, получил серьезные травмы.

Более того, в начале июля в польском Вроцлаве группа из примерно десяти человек жестоко избила 19-летнего украинца Владимира после того, как услышала, что он говорит на украинском. Юноша получил перелом носа, травму позвоночника и многочисленные ушибы