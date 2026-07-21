Ударила из-за украинского языка: в Польше женщина напала на двух 13-летних девочек

В польском городе Легница полиция расследует нападение на двух 13-летних девочек из Украины. По предварительным данным, причиной конфликта могло стать то, что подростки разговаривали на украинском языке, а само нападение, вероятно, было связано с их национальным происхождением.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая на своей странице в X, инцидент произошел в субботу около 21:00 на улице Полярной возле одного из местных бассейнов в Легнице.

По её словам, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестная женщина применила насилие в отношении двух 13-летних гражданок Украины. Правоохранители возбудили дело по факту возможного нарушения телесной неприкосновенности и в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.

Учитывая эту ситуацию, Галецкая подчеркнула, что никто не имеет права применять насилие по отношению к другому человеку, а тем более к ребенку. По предварительным данным, мотивом нападения могло стать национальное происхождение девушек, а это, по её словам, уже может свидетельствовать о преступлении, совершённом на почве ненависти.

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Позже польское издание RMF24 опубликовало более подробную информацию, сославшись на рассказ матери пострадавших. По её словам, в тот вечер дочери вместе с другими детьми играли у бассейна, когда к ним подошла женщина, которая также находилась там со своими детьми.

По словам матери, незнакомка сначала обратила внимание на то, что дети разговаривают на украинском языке. Она начала делать им замечания, а затем, по словам женщины, несколько раз возвращалась к детям, продолжая словесную перепалку. Впоследствии ситуация обострилась: женщина якобы ударила одну из украинских девочек. Пострадали также другая девочка и мальчик, которые пытались ее защитить.

По словам матери, во время конфликта женщина прямо заявила, что ведет себя именно так из-за того, что дети — украинцы. Именно это обстоятельство сейчас проверяют правоохранительные органы. Если оно подтвердится, дело могут квалифицировать как преступление, совершенное по мотивам национальной ненависти.

На RMF24 отметили, что это уже не первый подобный случай в Польше за последнее время. В середине июля в городе Бельско-Бяла 54-летний мужчина в городском автобусе словесно оскорблял трех гражданских женщин из Украины, среди которых были две 11-летние девочки. По данным следствия, он не только выкрикивал в их адрес оскорбления из-за происхождения, но и ударил одну из девочек. Мужчину задержали, и по выдвинутым обвинениям ему грозит до трех лет лишения свободы.

В целом в Польше продолжает расти число преступлений на почве ненависти. По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Чеслава Мрочека, если в 2024 году было зарегистрировано 760 таких правонарушений, то в 2025 году их количество выросло до около 1200. Это более чем на треть больше, чем годом ранее.

Также Фокус сообщал, что в Познани 60-летний мужчина подвергся жестокому нападению после того, как заступился за украинского мальчика, которого во время поездки в трамвае оскорбляли незнакомцы. В частности, из-за избиения пострадавший временно потерял память.

Кроме того, в Плоцке взрослый мужчина напал на двух 15-летних подростков из-за того, что они разговаривали на украинском языке в автобусе. По словам пострадавших, нападавший ударил одного из ребят, а затем вытолкнул обоих из салона.