Злочини на ґрунті ненависті: Польща посилила боротьбу з нападами на українців, — ЗМІ

Напади на українців у Польщі розслідуються 50 підрозділами прокуратури, повідомили медіа. Особливо контролюють рівень розкриття цих злочинів, підсумком якого є викриття та покарання нападників. При цьому правоохоронці визнають, що далеко не усі злочини на ґрунті ненависті реєструються, оскільки жертви не хочуть звертатись у поліцію. Яка реакція Польщі на зростання кількості злочинів проти українців?

Головне управління поліції Польщі повідомило, що запровадило окремий моніторинг розкриття злочинів на ґрунті ненависті проти українців, ідеться у матеріалі медіа "Суспільне". Крім того, з'явився особливий критерій якості роботи поліції у цьому напрямку — це показник №9 про рівень розкриття "злочинів з мотивів упередження".

Журналісти отримали відповідь польських правоохоронців щодо того, які заходи вживаються для захисту українців. Головне управління поліції перелічило заходи, які діють у 2026 році.

З травня 2026 року злочини проти українців виділяють в окрему моніторингову групу. Для протидії використовують кримінальний кодекс та низку інших законів. Серед них — спеціальний закон 2022 року "Про спеціальні заходи у сфері протидії підтримці агресії проти України". Розслідуванням таких нападів займається 50 підрозділів прокуратури. Почали виконувати план поліції щодо розслідування злочинів з мотивів упередження. Один з пунктів плану — у кожному відділку поліції з'явиться спеціальний уповноважений, який моніторитиме такі інциденти.

"З 2026 року злочини, вчинені з мотивів упередження, підлягають моніторингу", — наголошується у відповіді Головного управління поліції Польщі, яку отримало медіа "Суспільне".

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Напади на українців у Польщі — деталі

Зауважмо, що 17 липня польське медіа Rzeczpospolita опублікувало дані поліції про ситуацію з нападами на українців у Польщі. З'ясувалось, що за шість місяців 2026 року зареєстрували 180 випадків, і це на третину більше, ніж за цей же період минулого року. Якщо тенденція збережеться до кінця року, то ітиметься про 360 нападів, тоді як у 2025 році їх було 275, а у 2024 — 267.

Фокус писав про серію нападів на українців у Польщі. 21 липня стало відомо про напад польки на двох 13-річних дівчаток, які говорили українською мовою. Інцидент відбувся у місті Легнице біля місцевого басейну. Як розповіли медіа, жінка спершу робила словесні зауваження, а потім ударила одну з дівчаток: поліція відкрила кримінальне провадження.

20 липня — інформація про побиття 60-річного чоловіка у Познані. З'ясувалось, що чоловік помітив, як троє поляків ображають українського хлопчика, та зробив їм зауваження. У відповідь його так побили, що він втратив пам'ять, розповіло медіа.

12 липня — інцидент у місті Бельсько-Бялій, коли чоловік словесно ображав 12-річну українку в автобусі. Поліція почала розслідування, а чоловік, який виявився водієм автобуса, звільнили.

Нагадуємо, 18 липня президент Зеленський повідомив про відкриття українських архівів, які стосуються подій на заході України.