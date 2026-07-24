Преступления на почве ненависти: Польша усилила борьбу с нападениями на украинцев, — СМИ

Нападения на украинцев в Польше расследуются 50 подразделениями прокуратуры, сообщили СМИ. Особое внимание уделяется уровню раскрываемости этих преступлений, чтобы наказать нападавших. При этом правоохранители признают, что далеко не все преступления на почве ненависти регистрируются, поскольку жертвы не хотят обращаться в полицию. Какова реакция Польши на рост числа преступлений против украинцев?

Главное управление полиции Польши сообщило, что ввело отдельный мониторинг раскрываемости преступлений на почве ненависти в отношении украинцев, об этом говорится в материале СМИ "Суспильне". Кроме того, появился особый критерий качества работы полиции в этом направлении — это показатель №9 об уровне раскрываемости "преступлений на почве предубеждения".

Журналисты получили ответ от польских правоохранительных органов о том, какие меры принимаются для защиты украинцев. Главное управление полиции перечислило меры, действующие в 2026 году.

С мая 2026 года преступления против украинцев выделяются в отдельную мониторинговую группу. Для противодействия используются Уголовный кодекс и ряд других законов. Среди них — специальный закон 2022 года "О специальных мерах в сфере противодействия поддержке агрессии против Украины". Расследованием таких нападений занимаются 50 подразделений прокуратуры. Начали выполнение плана полиции по расследованию преступлений, совершенных по мотивам предубеждения. Один из пунктов плана — в каждом полицейском участке появится специальный уполномоченный, который будет отслеживать такие инциденты.

"С 2026 года преступления, совершенные по мотивам предвзятости, подлежат мониторингу", — отмечается в ответе Главного управления полиции Польши, полученном СМИ "Суспильне".

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Нападения на украинцев в Польше — подробности

Отметим, что 17 июля польское издание Rzeczpospolita опубликовало данные полиции о ситуации с нападениями на украинцев в Польше. Выяснилось, что за шесть месяцев 2026 года было зарегистрировано 180 случаев, и это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Если тенденция сохранится до конца года, то речь пойдет о 360 нападениях, тогда как в 2025 году их было 275, а в 2024 — 267.

Фокус сообщило о серии нападений на украинцев в Польше. 21 июля стало известно о нападении польки на двух 13-летних девочек, которые говорили на украинском языке. Инцидент произошел в городе Легнице возле местного бассейна. Как сообщили СМИ, женщина сначала делала словесные замечания, а затем ударила одну из девочек: полиция возбудила уголовное дело.

20 июля — появилась информация об избиении 60-летнего мужчины в Познани. Выяснилось, что мужчина заметил, как трое поляков оскорбляют украинского мальчика, и сделал им замечание. В ответ его так избили, что он потерял память, сообщили СМИ.

12 июля — инцидент в городе Бельско-Бялой, когда мужчина словесно оскорблял 12-летнюю украинку в автобусе. Полиция начала расследование, а мужчину, который оказался водителем автобуса, уволили.

Напоминаем, что 18 июля президент Зеленский сообщил об открытии доступа к украинским архивам, касающимся событий на западе Украины.