Архивы СБУ и эксгумации: как Украина планирует улучшить отношения с Польшей, — Зеленский

В Украине будет реализован специальный план по налаживанию отношений с Польшей, заявил президент Владимир Зеленский. В частности, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и разведки, касающиеся Волынской трагедии. Что предлагает Украина для восстановления добрососедства, равноправия и взаимного уважения?

Новая политика Украины в отношении Польши будет состоять из пяти пунктов, говорится в сообщении президента в Telegram-канале. Кроме того, различным органам власти было дано указание поддерживать, содействовать и финансировать инициативы Украинского национального института памяти. В частности, Верховная Рада должна найти средства для института: не указано, речь идет о текущем бюджетном году или о следующем.

"Провел совещание по вопросам нашей политики в отношении Польши. Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, основанные на уважении", — говорится в сообщении.

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Зеленский озвучил пункты плана по улучшению отношений с Польшей:

Украина предпримет определенные дипломатические шаги — подробности отсутствуют; откроют все архивы СБУ и разведки, касающиеся трагических событий на Волыни в XX веке; увеличат количество разрешений на эксгумацию и активизируют такие работы совместно с Польшей; расширят "межобщественный диалог" между Польшей и Украиной — без подробностей; расширят деятельность Украинского института национальной памяти — предложения должен представить Алфьоров.

Глава государства провел совещание с соответствующими должностными лицами, которые будут заниматься этими вопросами в Польше. На фото с совещания — семь высокопоставленных чиновников: глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, директор Украинского института национальной памяти Александр Алфёров и др.

Скандал с Польшей — Сибига и Алфьоров на совещании с Зеленским 17 июля Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Скандал с Польшей — Кислица и Буданов на совещании с Зеленским 17 июля Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Скандал с Польшей — подробности

Отметим, что в июне 2026 года между Польшей и Украиной разгорелся скандал, который начался с заявления польского президента Кароля Навроцкого. Чиновник заявил, что заберёт у Зеленского орден Белого Орла, поскольку в Украине назвали одно из героических подразделений Сил обороны "Героев УПА". В итоге украинский президент решил вернуть свою награду в Польшу: так же поступили и три других президента, ранее получившие эту награду. Между тем польские и украинские политические и культурные деятели также начали возвращать награды.

Между тем 11 июля в Польше отмечали День Волынской трагедии, и по этому поводу разразились новые скандалы. В частности, СМИ обратили внимание на кадры с места торжеств: польские власти замаскировали могилы украинцев, чтобы их никто не видел.

Напоминаем, что в сети появилась информация о нападении на украинскую девочку, которую отчитал поляк в автобусе: польская полиция отреагировала на инцидент. В то же время появилось заявление представителей правительства Навроцкого относительно ракет "Пэтриот", переданных Украине.