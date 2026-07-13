"Портили кадр": во время почтение памяти Волынской трагедии поляки скрыли украинские могилы (фото)

В польской деревне Радруж во время мероприятий, приуроченных к годовщине Волынской трагедии, украинские могилы, в частности кресты с тризубами, были закрыты маскировочными сетками. На это обратили внимание украинские историки и общественные деятели, которые заявили, что захоронения намеренно скрыли от камер во время визита президента Польши Кароля Навроцкого.

На странице в Facebook исторического проекта "Україна Інкогніта" сообщили, что во время торжеств в Радруже в Подкарпатье организаторы накрыли военными маскировочными сетками часть старого украинского кладбища. По словам авторов поста, под ними оказались кресты на могилах украинцев, среди которых были и памятники с тризубами.

Как отмечают исследователи, 11 июля президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Радруж, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине так называемого "кровавого воскресенья", которое в Польше считается кульминацией Волынской трагедии. Для проведения церемонии была выбрана территория возле греко-католической церкви святой Параскевы XVII века — памятника украинской сакральной архитектуры, расположенного посреди исторического украинского кладбища.

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В Радруже украинские могилы закрыли маскировочными сетками Фото: "Україна Інкогніта" В Радруже украинские могилы закрыли маскировочными сетками Фото: "Україна Інкогніта"

Авторы публикации напоминают, что до Второй мировой войны Радруж был почти полностью украинским селом. Из более чем 2,5 тысячи жителей около 2,4 тысячи составляли украинцы. После войны, в результате депортаций и этнических чисток, украинское население оттуда было выселено.

По утверждению "Україна Інкогніта", во время официальной церемонии не упоминалась история украинской общины села, хотя трибуну для выступления президента установили непосредственно на территории старого кладбища.

Особое внимание авторы уделили фотографиям с мероприятия. Они заметили, что часть объектов на заднем плане была закрыта камуфляжными сетками. По завершении торжеств место посетил польский фотограф Томаш Бартецкий, который зафиксировал, что под ними находились украинские надгробия и кресты.

"Возникает логичный вопрос: зачем? Зачем затягивать христианские кресты камуфляжем на официальном мероприятии? Просто потому, что эти могилы — украинские? И они "портили" кадр или не вписывались в идеологический нарратив?", — говорится в публикации.

В то же время, как сообщает Польское радио, в ходе своего выступления Кароль Навроцкий заявил, что преступления ОУН и УПА должны получить однозначную оценку. Также он высказался за ограничение пропаганды бандеровской идеологии и сказал, что Польша не хочет видеть красно-черный флаг в своем публичном пространстве.

Фотографии, опубликованные Томашем Бартецким на следующий день после визита президента Польши Кароля Навроцкого по случаю Национального дня памяти 11 июля. Фото: Facebook Фотографии, опубликованные Томашем Бартецким на следующий день после визита президента Польши Кароля Навроцкого по случаю Национального дня памяти 11 июля. Фото: Facebook

На эту ситуацию также отреагировал историк и военнослужащий Тарас Радь. На своей странице в Facebook он назвал этот случай показательным примером современного состояния украинско-польского исторического диалога.

"Вот как на самом деле выглядит ваше украинско-польское примирение в реальности", — пишет он.

По словам Радя, под маскировочными сетками оказались поваленные и заброшенные украинские надгробия, среди которых были и кресты с изображением тризуба. По его мнению, их скрыли, чтобы они не попали в объективы камер во время официальных мероприятий с участием польского президента.

Историк также выразил убеждение, что настоящее примирение между Украиной и Польшей возможно лишь тогда, когда обе стороны будут одинаково признавать исторические трагедии и чтить память всех жертв. По его мнению, избирательный подход к исторической памяти не может стать основой для полноценного взаимопонимания между двумя народами.

"Примирение, основанное на несправедливости, не имеет шансов на успех!", — добавил он.

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий назвал западные области Украины "Восточной Малопольшей" и выступил против героизации Степана Бандеры и УПА. Его заявления вызвали широкий резонанс.

Впоследствии Богуцкий был внесен в базу данных "Миротворец", где его обвинили, в частности, в посягательстве на суверенитет Украины и разжигании вражды между поляками и украинцами.