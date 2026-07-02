Похоже на риторику РФ: у Навроцкого запад Украины назвали "Восточной Малопольшей", — СМИ

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого западные области Украины назвали "Восточной Малопольшей" — термином, который использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель.

Как сообщает "Rzeczpospolita", громкое заявление прозвучало из уст главы Канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого в ходе дискуссии вокруг принятого в Украине закона о Национальном пантеоне.

Польский чиновник раскритиковал решение Киева о чествовании деятелей освободительного движения и заявил, что героизация Степана Бандеры и УПА якобы противоречит "западным ценностям". При этом в своём заявлении он использовал формулировку "Восточная Малопольша" в отношении территорий современной Западной Украины.

"Это внутреннее законодательство Украины, и она имеет полное право самостоятельно принимать такие решения. Однако вопрос заключается в том, правильны ли они. По моему мнению, а также по мнению президента Кароля Навроцкого и, я уверен, большинства поляков, прославление Бандеры и людей, ответственных за преступления на Волыни и в так называемой Восточной Малопольше, не ведет ни к западному миру, ни к общим европейским или трансатлантическим ценностям", — цитирует политика издание.

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В целом, термин "Восточная Малопольша" официально использовался польскими властями в межвоенный период 1918–1939 годов для обозначения украинских земель в составе Второй Речи Посполитой. Тогда польская администрация фактически вытесняла названия "Западная Украина" и "Восточная Галиция" из официального употребления.

Кроме того, Богуцкий заявил, что Польша "никогда не согласится" на прославление Бандеры, а последние решения Украины в сфере исторической памяти назвал "конфронтационными".

"Польша и президент Республики Польша никогда с этим не согласятся, ведь, как он подчеркивал, „своих мы не бросаем“. Голоса жертв Волынской трагедии до сих пор звучат, и их невозможно заглушить голосами сторонников Бандеры", — заявил Збигнев Богуцкий.

Кроме того, на эту новость отреагировал журналист Андрей Смолий на своей странице в Telegram и, по его мнению, подобная риторика Польши напоминает российские нарративы о "Новороссии", которые Кремль использовал для обоснования претензий на украинские территории.

Напомним, что вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил о возможном блокировании вступления Украины в Евросоюз из-за споров вокруг исторической памяти. По его словам, Варшава не поддержит евроинтеграцию Киева, если Украина и в дальнейшем будет чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру.

Также "Фокус" сообщал, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий заявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ССО названия "Героев УПА". В целом, решение политика вызвало резонанс как в Украине, так и в самой Польше, а также получило одобрительную реакцию со стороны Кремля.