"С Бандерой не вступит": в Польше пригрозили блокировать вступление Украины в ЕС

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с предупреждением в адрес Киева о том, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Польша не согласится на вступление Украины в европейское объединение, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру. Об этом Косиняк-Камыш заявил 29 июня в интервью польскому СМИ Polsat News.

В беседе с журналистом польский чиновник предупредил, что Киеву предстоят "серьезные проблемы" в процессе евроинтеграции. Они будут вызваны продолжающимся использованием ОУН и УПА в качестве национальных символов.

По словам Косиняка-Камыша, Польша будет придерживаться жесткой позиции в этом вопросе.

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу вступления той или иной страны в Европейский союз", — подчеркнул польский чиновник.

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Вице-премьер также напомнил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна последовательно соблюдать строгие требования. Они касаются и вопросов национальной памяти.

"В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто подрывает европейское сотрудничество", — заявил Косиняк-Камыш.

Стоит отметить, что он также говорил о том, что Украина не получит истребители МиГ-29 от Польши, поскольку Киев якобы отказался делиться технологиями производства беспилотников.

Напомним, 27 июня издание "Wiadomości" сообщило, что в Польше задержали украинца, который якобы угрожал Каролю Навроцкому.

Ранее ещё четверо польских политиков вернули украинские награды из-за скандала с орденом "Белого Орла".