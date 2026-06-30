"З Бандерою не вступить": у Польщі пригрозили блокувати входження України до ЄС

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висунув попередження Києву про те, що Варшава буде блокувати вступ України до Євросоюзу.

Польща не погодиться на входження України до європейського об'єднання, якщо Київ не припинить вшановувати діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандеру. Про це Косіняк-Камиш заявив 29 червня під час інтерв'ю польському медіа Polsat News.

Розмовляючи із журналістом, польський посадовець попередив, що на Київ чекають "серйозні проблеми" під час євроінтеграції. Вони будуть спричинені продовженням використання ОУН та УПА як національних символів.

За словами Косіняка-Камиша, Польща буде тримати жорстку позицію у цьому питанні.

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського союзу", — наголосив польський посадовець.

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Віцепрем'єр також нагадав, що кожна країна, яка хоче вступити до ЄС, має послідовно дотримуватися суворих вимог. Вони стосуються і питань національної пам'яті.

"Не можна в ЄС ставити на п'єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю", — заявив Косіняк-Камиш.

Варто зауважити, що також він розповідав про те, що Україна не отримає винищувачі МіГ-29 від Польщі, бо Київ нібито відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.

Нагадаємо, 27 червня видання Wiadomości повідомляло, що у Польщі затримали українця, який нібито погрожував Каролю Навроцькому.

Раніше ще четверо польських політиків повернули українські нагороди через скандал з орденом Білого Орла.