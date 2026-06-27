У Польщі затримали українця, який нібито погрожував Навроцькому: як його можуть покарати

Поліція польського міста Зелена Гура затримала громадянина України, якого підозрюють у погрозах на адресу президента Польщі Кароля Навроцького.

Погрози на адресу Кароля Навроцького пролунали на онлайн-платформі, яка з'єднує випадково вибраних людей і дозволяє їм спілкуватися в чаті онлайн, повідомляє портал Wiadomości.

За даними видання, польський стрімер зв'язався з чоловіком, який називав себе українцем та стверджував, що має зброю для "вбивства диктаторів". Серед осіб, яких згадав співрозмовник стрімера, був Навроцький.

На запис стріму, який з’явився у мережі кілька днів тому, звернула увагу поліція. Правоохоронці допитали стрімера та розпочали пошуки його співрозмовника. Зрештою чоловіка затримали. У поліції підтвердили, що це 36-річний громадянин України.

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"Кримінальні слідчі з Головного управління муніципальної поліції Зеленої Гури затримали чоловіка, який погрожував президенту Республіки Польща", — сказала молодший помічник поліції Анна Баран з Головного управління муніципальної поліції Зеленої Гури.

Українцю буде пред'явлено звинувачення у порушенні статті 226 Кримінального кодексу, яка передбачає публічну образу або приниження конституційного органу Республіки Польща. За це йому загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, депутат польського Сейму закликав запустити програму з виселення українців із Польщі.

Фокус також повідомляв, що у Польщі вбили росіянина, який малював карикатури на Кадирова та Путіна.