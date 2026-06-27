В Польше задержали украинца, якобы угрожавшего Навроцкому: как его могут наказать

Полиция польского города Зелена-Гура задержала гражданина Украины, которого подозревают в угрозах в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

Угрозы в адрес Кароля Навроцкого прозвучали на онлайн-платформе, которая объединяет случайно выбранных людей и позволяет им общаться в онлайн-чате, сообщает портал Wiadomości.

По данным издания, польский стример связался с мужчиной, который называл себя украинцем и утверждал, что у него есть оружие для "убийства диктаторов". Среди лиц, упомянутых собеседником стримера, был Навроцкий.

На запись стрима, появившуюся в сети несколько дней назад, обратила внимание полиция. Правоохранители допросили стримера и начали поиски его собеседника. В итоге мужчину задержали. В полиции подтвердили, что это 36-летний гражданин Украины.

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"Следователи по уголовным делам из Главного управления муниципальной полиции Зеленой Гуры задержали мужчину, угрожавшего президенту Республики Польша", — сообщила младший помощник полиции Анна Баран из Главного управления муниципальной полиции Зелена-Гуры.

Украинцу будет предъявлено обвинение в нарушении статьи 226 Уголовного кодекса, которая предусматривает публичное оскорбление или унижение конституционного органа Республики Польша. За это ему грозит административное наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, депутат польского Сейма призвал запустить программу по выселению украинцев из Польши.

Фокус также сообщал, что в Польше был убит россиянин, рисовавший карикатуры на Кадырова и Путина.