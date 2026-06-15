В Польше убили художника Семена Скрепецкого, который рисовал карикатуры на Кадырова и Путина

В польской Бяла-Подляске застрелили россиянина. Там же задержали мужчину у беларусского консульства. Некоторые белорусские СМИ сообщают, что был убит Скрепецкий.

Утром 15 июня в польском городе Бяла-Подляска в 30 км от границы с Беларусью неизвестный застрелил 44-летнего россиянина, сообщила местная полиция. Там же кто-то пытался пробраться на территорию консульства Беларуси и был задержан, сообщает NEXTA.

Художника из РФ убили в Польше на границе с Беларусью

Убийство в Бяла-Подляске произошло около 10.00 на улице Королевы Ядвиги у парковки за торговыми павильонами. Там неизвестный выстрелил в мужчину — 44-летнего россиянина. Полиция объявила о розыске подозреваемого.

"По словам свидетелей, было произведено несколько выстрелов, два из них оказались смертельными. Ведется розыск, устанавливаются полицейские блокпосты, будут останавливаться различные транспортные средства, допрашиваться различные лица и будет проверяться каждая зацепка", — заявили в пресс-службе полиции.

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Позже стало известно, что погибший россиянин — это художник Семен Скрепецкий.

Настоящее имя художника — Роберт Кузовков. Он родился на Алтае и стал известен своими карикатурами.

В 2021 году он переехал из России в Польшу. Некоторое время жил в лагере для беженцев в Бяла-Подляске, потом остался в этом же городе вместе с семьей.

В Европе он участвовал в акциях. Например, 12 июня в Берлине он вышел на пикет с картиной со Сталиным и Путиным. А в 2024 году на марше российской оппозиции в немецкой столице он ходил с карикатурой на Навального с бутербродом.

Семен Скрепецкий часто устраивал перформансы Фото: Соцсети

В своем творчестве Скрепецкий постоянно высмеивал как власти РФ, так и оппозицию. Персонажами его картин становились Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров и другие политические деятели России. Также он рисовал Александра Лукашенко. Художник постоянно получал угрозы убийством из Чечни и России.

Белорусские СМИ отмечают, что убийц Скрепецкого на место преступления привез таксист из Беларуси, позже ему стали угрожать пистолетом, он испугался и попытался убежать в белорусское консульство. Его и задержала полиция Польши. Также они заявляют, что это было "политическое убийство".

В мэрии Бяла-Подляска отмечают, что город патрулирует полиция, а детей родителям необходимо забирать из школ лично.

Напомним, ранее появились новые подробности убийства Андрея Портнова в пригороде Мадрида.

А в Польше на улице нашли тело убитого украинца.