В Польше на улице нашли тело убитого украинца: полиция задержала подозреваемого, — СМИ

В польском городе Яроцин вечером 1 мая обнаружили мертвым 35-летнего гражданина Украины с ножевым ранением. По делу уже задержан 21-летний украинец, которого подозревают в причастности к трагедии.

Как сообщает польское издание TVP, инцидент произошел на улице Замковой поздно вечером. Прохожий около 23:30 заметил мужчину, который лежал на тротуаре в луже крови без признаков жизни, после чего на место вызвали полицию и медиков.

По словам представительницы местной полиции Агнешки Заворской, врачи, прибывшие вместе с правоохранителями, констатировали смерть мужчины в результате ранения острым предметом. Спасти его не удалось.

"Мы получили вызов на улицу Замковую около 23:30 в пятницу. На место происшествия прибыли патруль полиции и бригада скорой помощи. Врач констатировал смерть мужчины после полученного острого ранения", — цитирует ее издание.

Полицейские оперативно установили личность погибшего — им оказался 35-летний украинец, который проживал в Яроцинском уезде. Следователи предварительно считают, что мужчина стал жертвой убийства, однако точные причины и обстоятельства происшествия пока выясняются.

Уже той же ночью правоохранители задержали 21-летнего гражданина Украины, который также жил в этом районе. Установить его удалось, в частности, благодаря записям с камер видеонаблюдения и работе криминалистов.

По состоянию на утро 2 мая задержанному еще не предъявили официальных обвинений и не провели допрос. Известно, что во время задержания он находился в трезвом состоянии.

Напомним, что 26 апреля в польском Вроцлаве двое мужчин напали на 32-летнего украинца во время продажи автомобиля. Злоумышленники нанесли потерпевшему 14 ножевых ранений, однако ему удалось спастись и получить помощь медиков. Нападавших впоследствии задержала полиция, а пострадавший украинец выжил и находился под наблюдением врачей — ему наложили около 50 швов.

Кроме того, в марте Фокус писал о ножевом нападении в городе Корк в Ирландии, в результате которого погиб 31-летний украинец. Мужчина получил смертельные ранения, когда направлялся в магазин за едой. После нападения он еще пытался добраться домой, однако потерял сознание недалеко от жилого комплекса.

Более того, в Германии жестоко убили 19-летнюю гражданку Украины — ее тело нашли в лесу вблизи города Маннгайм. В совершении преступления подозревают 17-летнего выходца из Сирии, который, по данным следствия, находился с девушкой в отношениях.