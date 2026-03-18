В Ирландии убили украинца, который направлялся в магазин: полиция считает нападение "случайным"

В Ирландии в городе Корк в результате ножевого нападения погиб 31-летний украинец. Как пишут СМИ, мужчина получил смертельные ранения по дороге в магазин.

Как пишет издание Irish Mirror, инцидент произошел в понедельник вечером, примерно в 19:10, в районе Lower John Street. Как известно, украинец как раз вышел из своей квартиры в жилом комплексе Camden Court, чтобы купить еду. В этот момент, по предварительным данным, на него напали с ножом — и, как предполагают правоохранители, это нападение могло быть случайным.

"Мужчина, который, как известно, родом из Украины, но долгое время проживал в Ирландии, ехал за едой, когда его ранили ножом во время вероятного случайного нападения на улице", — говорится в публикации издания.

Отмечается, что после ранения мужчина еще оставался в сознании и, вероятно, пытался вернуться домой. Он прошел около 100 метров, однако по дороге потерял сознание. Узнав об этой ситуации, его жена вызвала экстренные службы. Впрочем, медики, прибывшие на место, уже не смогли спасти пострадавшего.

Впоследствии, тело мужчины доставили в университетскую больницу города, где провели судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам установлено, что мужчина получил несколько ножевых ранений.

После этого полиция официально начала расследование по факту убийства. Сейчас, как отмечается, следователи не исключают, что нападение могло быть совершено без конкретной цели.

Для выяснения всех обстоятельств дела создана следственная группа, которую возглавляет старший детектив. Как пишет издание, правоохранители оцепили территорию вблизи жилого комплекса и участок на Lower John Street, где, вероятно, произошло нападение, и провели там необходимые следственные действия.

Кроме того, полиция осуществляет поквартирные обходы и проверяет записи с камер видеонаблюдения. Более того, правоохранители обращаются к возможным свидетелям, в частности водителей такси и других автомобилистов, которые могли находиться в этом районе в указанное время, с просьбой предоставить любую информацию.

Также сообщается, что для поддержки семьи погибшего назначен офицер связи, который взаимодействует с близкими во время расследования.

Напомним, в Германия жестоко убили 19-летнюю гражданку Украины — ее тело нашли в лесу вблизи города Маннгайм. В совершении преступления подозревают 17-летнего выходца из Сирии, который, по данным следствия, состоял с девушкой в отношениях. По предварительным данным, причиной могла стать личная конфликтная ситуация, в том числе на почве ревности. Подозреваемый задержан, он находится под стражей, ведется расследование.

Ранее Фокус писал, что 20 февраля стало известно об убийстве 27-летнего украинца Василия Швеца в Кливленде в США, где он работал водителем сервиса Lyft. По подозрению в преступлении задержали двух 17-летних подростков.