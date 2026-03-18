В Ірландії вбили українця, який прямував до магазину: поліція вважає напад "випадковим"

В Ірландії у місті Корк унаслідок ножового нападу загинув 31-річний українець. Як пишуть ЗМІ, чоловік отримав смертельні поранення дорогою до магазину.

Як пише видання Irish Mirror, інцидент стався в понеділок увечері, приблизно о 19:10, у районі Lower John Street. Як відомо, українець саме вийшов зі своєї квартири в житловому комплексі Camden Court, щоб купити їжу. У цей момент, за попередніми даними, на нього напали з ножем — і, як припускають правоохоронці, цей напад міг бути випадковим.

"Чоловік, який, як відомо, родом з України, але довгий час проживав в Ірландії, їхав за їжею, коли його поранили ножем під час ймовірного випадкового нападу на вулиці", — йдеться в публікації видання.

Зазначається, що після поранення чоловік ще залишався при свідомості та, ймовірно, намагався повернутися додому. Він пройшов близько 100 метрів, однак дорогою знепритомнів. Дізнавшись про цю ситуацію, його дружина викликала екстрені служби. Втім, медики, які прибули на місце, вже не змогли врятувати потерпілого.

Згодом, тіло чоловіка доправили до університетської лікарні міста, де провели судово-медичну експертизу. За її результатами встановлено, що чоловік отримав кілька ножових поранень.

Після цього поліція офіційно розпочала розслідування за фактом убивства. Наразі, як зазначається, слідчі не виключають, що напад міг бути скоєний без конкретної цілі.

Для з’ясування всіх обставин справи створено слідчу групу, яку очолює старший детектив. Як пише видання, правоохоронці оточили територію поблизу житлового комплексу та ділянку на Lower John Street, де, ймовірно, стався напад, і провели там необхідні слідчі дії.

Крім того, поліція здійснює поквартирні обходи та перевіряє записи з камер відеоспостереження. Ба більше,правоохоронці звертаються до можливих свідків, зокрема водіїв таксі та інших автомобілістів, які могли перебувати в цьому районі у зазначений час, із проханням надати будь-яку інформацію.

Також повідомляється, що для підтримки родини загиблого призначено офіцера зв’язку, який взаємодіє з близькими під час розслідування.

