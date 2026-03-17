В Німеччині знайшли мертвою молоду українку: під підозрою неповнолітній мігрант з Сирії

У німецькому Маннгаймі сталося жорстоке вбивство 19-річної громадянки України — її тіло знайшли в лісовій зоні неподалік міста. У причетності до злочину підозрюють 17-річного вихідця із Сирії, який, за даними слідства, раніше перебував із загиблою у стосунках.

Як повідомляє видання Bild, тіло дівчини виявили вранці в середу поблизу зони відпочинку Карлштерн у лісі Кеферталер. На страшну знахідку натрапила місцева мешканка під час прогулянки. Правоохоронці оперативно встановили, що смерть має насильницький характер, а згодом ідентифікували загиблу як українку, яка проживала в Маннгаймі разом із родиною з 2022 року.

За інформацією слідчих, між дівчиною та підозрюваним тривалий час існували близькі стосунки. Однією з ймовірних причин убивства називають особистий конфлікт, зокрема на ґрунті ревнощів. Слідство припускає, що юнак навмисно запросив потерпілу до лісу, де й скоїв напад.

Згідно з попередніми висновками експертів, дівчину жорстоко побили — смертельні травми могли бути завдані руками та дерев’яною палицею. Під час затримання у підозрюваного виявили одяг зі слідами крові, а також ушкодження на руках, які, ймовірно, виникли під час нападу.

Неповнолітнього підозрюваного затримали того ж дня у вечірній час. Суд санкціонував його арешт за підозрою у вбивстві. Відомо, що він прибув до Німеччини у 2022 році без супроводу дорослих. Наразі хлопець перебуває під вартою, триває досудове розслідування.

Додаткові подробиці справи оприлюднило видання NIUS. Зокрема, стало відомо, що тіло дівчини лежало частково прихованим — його прикрили гілками та листям, а виявити загиблу вдалося через сумку, залишену поруч. За даними журналістів, напад стався вночі після зустрічі пари в центрі міста — вони разом вирушили до лісу, де близько пів на першу ночі й було скоєно вбивство.

Місце, де знайшли тіло 19-річної українки Фото: З відкритих джерел

Слідство також встановило, що підозрюваний раніше вже проявляв агресію щодо дівчини. За кілька тижнів до трагедії він напав на неї в громадському місці, після чого вона планувала звернутися до поліції. Втім, зробити це не встигла — злочин стався напередодні запланованого візиту до правоохоронців.

Фото, ймовірного вбивці українки в Німеччині Фото: З відкритих джерел ЗМІ поширили фото, 19-річної українки, яку вбив міграт із Сирії Фото: З відкритих джерел

Відомо, що підозрюваний мешкав неподалік місця злочину — приблизно за півтора кілометра — у закладі для неповнолітніх біженців. Після затримання у нього виявили речі зі слідами крові, а також травми, що можуть свідчити про причетність до побиття. Водночас слідчі вважають, що основним мотивом злочину є конфлікт на ґрунті ревнощів.

Родина загиблої вже побувала на місці трагедії. Мати дівчини повідомила, що донька останнім часом намагалася розірвати стосунки через агресивну поведінку хлопця.

