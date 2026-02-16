Вбивство Катерини Товмаш у США: що відомо про українку, яку застрелив колишній

Біженку з України та його хлопця застрелив у ліжку 14 лютого її колишній хлопець Калеб Гайден Фосно, який проїхав сім годин із штату Огайо до Північної Каролини, щоб це зробити.

Про вбивство українки з Білої Церкви стало відомо із повідомлення місцевої поліції. Також про загибель Катерини Товмаш у Північній Кароліні розповіли її знайомі. Похмурим збігом став той факт, що в тому ж штаті минулого року було вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку. Її зарізав чоловік, який сидів позаду неї у громадському транспорті. Фокус зібрав все, що відомо про Катерину Товмаш та обставини її вбивства.

Вбивство Катерини Товмаш у США – що відомо

21-річну Катерину Товмаш та 28-річного Меттью Вейда було вбито у місті Васс, штат Північна Кароліна. Родина Катерини переїхала у США після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Вже відомі обставини злочину.

Катерину Товмаш вбили в громаді Вудлейк в Північній Кароліні

Калеб Гайден Фосно проїхав сім годин зі штату Огайо, увірвався до будинку, де живе родина Катерини. Там також перебували молодші діти родини – дві сестри шкільного віку та шестирічний брат.

Як стверджує слідство, чоловік розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати сестри. Після цього він здійснив кілька пострілів на очах дитини, внаслідок чого Катерина Товмаш та її 28-річний партнер загинули.

Після вбивства Фосно втік до Огайо, проте згодом його затримали правоохоронці. Чоловікові висунули обвинувачення у незаконному проникненні до житла та за двома пунктами умисного вбивства. Нині він перебуває під вартою.

Що відомо про Катерину Товмаш та обставини злочину

Кирило Прищепчук – один із найкращих друзів Катерини Товмаш – розповідає, що вони виросли в одному місті – Білій Церкві. Їхні родини товаришували й відвідували одну церкву.

"Катя була трохи старшою за мене. Коли я народився, вона прийшла до пологового забирати мене разом із родиною. З цього й почалося наше знайомство. Ми ходили до однієї церкви, ночували один в одного, проводили багато часу разом – із нею та її молодшим братом, їздили до Києва. Вона завжди була головною – пильнувала за нами, підтримувала, захищала. Вона ніколи не думала про себе – перш за все думала про інших", — розповів Кирило.

В Україні Катерина закінчила школу. Навесні 2022-го її багатодітна сім’я – батьки та шестеро дітей – виїхали до Німеччини, де прожили близько півтора року.

Катерина першою з родини переїхала до США, пів року жила на Алясці.

Згодом, за словами Кирила, за підтримки церкви, її сім’я та бабуся також змогли перебратися до штату Юта – одного з найбільш релігійних штатів США. Катерина чудово ладнала із дітьми, тому у США працювала нянею. Вона також любила фотографувати та багато подорожувала.

Катерина Товмаш загинула у США

Близько року тому, за словами Кирила, вона переїхала жити до свого хлопця в Огайо.

"Два тижні тому говорили, що він планує зробити пропозицію. Її це трохи налякало – вона не була готова до одруження й попросила взяти паузу. І коли вона про це сказала, почалися проблеми. Вже тоді він забрав всі її гроші, сильно злився. І вона, можна сказати, втекла від нього – поїхала до своєї мами в Північну Кароліну. Впродовж двох тижнів він багато їй писав, хотів, щоб вона повернулася", — розповів Кирило.

Але Катерина почала ходити на побачення з іншими людьми. Вона познайомилась із 28-річним Метью Вейдом, військовим, який служив у Форт-Брег, одній із найбільших військових баз США, яка розташована в Північній Кароліні. Сестра Метью назвала Катерину в своєму пості пам'яті "дівчиною Метью" .

"Їй зателефонував колишній, він був трохи не в собі й сказав, що хоче себе вбити. Катя написала про це подрузі. Останнє повідомлення подрузі було про те, що вона посварилася з нинішнім хлопцем. Вона пообіцяла зателефонувати завтра й про все поговорити. Вони (Катерина з новим хлопцем – ред.) поїхали до будинку мами, щоб хлопець забрав свої речі. Важливо, що їхній дім розташований на території, де багато будинків поруч і є охорона. Вони приїхали, і хлопець залишився у неї", — розповів Кирило.

Разом із Катериною Товмаш був вбитий її хлопець Метью Вейд з Місісіпі Фото: Соцмережі

Подруга Марія повідомила, що 25 січня, у день 21-річчя Катерини, вони відновили спілкування після півторарічної перерви. Марія підтвердила, що ввечері 13 лютого переписувалася з подругою, і та обіцяла зателефонувати вранці. Однак наступного дня замість дзвінка отримала звістку про її смерть.

Кирило каже, що колишньому хлопцеві потрібно було їхати сім годин, щоб дістатися до будинку Катерини. За його словами, чоловік намагався заїхати на територію, але охорона його не впустила.

"Він від’їхав, припаркував машину, переліз через паркан і пішов до будинку. Спочатку зайшов до кімнати батьків, але їх там не було. Декілька днів тому Катя запропонувала мамі поїхати на відпочинок. З того, що ми зараз знаємо (з допиту підозрюваного – ред.), він хотів вбити всю сім’ю. Коли він йшов до її кімнати, вийшов молодший брат – йому шість років. Він запитав, де сестра, і хлопчик завів його в кімнату. Чоловік сказав розбудити її. І поки брат будив, він вистрелив у хлопця. У цей момент Катерина прокинулася, і він вистрілив у неї", — розповів Кирило.

За словами Кирила, постріл почула бабуся. До неї одразу прибіг молодший онук, який кричав: "Кров, кров, кров": "Бабуся і діти прибігли до кімнати й побачили Катю. Одна із сестер намагалася зробити штучне дихання, але вона вже була мертва. Вони обоє були в крові. Після цього викликали поліцію й зателефонували батькам".

Позиція самого підозрюваного на цей момент не була оприлюднена.

На платформі GoFundMe друзі оголосили збір коштів для родини Катерини. Станом на 16 лютого зібрано майже дев’ять тисяч доларів.

Нагадаємо, торік, 22 серпня, у штаті Північна Кароліна було вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку. Момент убивства потрапив на камери спостереження. У підозрюваного – Декарлоса Брауна було діагностовано шизофренію, його родина і він сам вимагали примусового лікування, якого йому так і не надали.

У січні 2026-го в Нью-Йорку на стіні будинку з'явився мурал на честь вбитої української біженки Ірини Заруцької, частково фінансований Ілоном Маском. Також мурали в пам’ять про Ірину Заруцьку є у Вашингтоні, Маямі та Лос-Анджелесі.