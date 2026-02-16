Убийство Екатерины Товмаш в США: что известно об украинке, которую застрелил бывший

Беженку из Украины и его парня застрелил в постели 14 февраля ее бывший парень Калеб Гайден Фосно, который проехал семь часов из штата Огайо в Северную Каролину, чтобы это сделать.

Об убийстве украинки из Белой Церкви стало известно из сообщения местной полиции. Также о гибели Екатерины Товмаш в Северной Каролине рассказали ее знакомые. Мрачным совпадением стал тот факт, что в том же штате в прошлом году была убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Ее зарезал мужчина, который сидел позади нее в общественном транспорте. Фокус собрал все, что известно о Екатерине Товмаш и обстоятельствах ее убийства.

Убийство Екатерины Товмаш в США — что известно

21-летняя Екатерина Товмаш и 28-летний Мэттью Уэйд были убиты в городе Васс, штат Северная Каролина. Семья Екатерины переехала в США после начала полномасштабного вторжения ВС РФ. Уже известны обстоятельства преступления.

Екатерину Товмаш убили в общине Вудлейк в Северной Каролине

Калеб Гайден Фосно проехал семь часов из штата Огайо, ворвался в дом, где живет семья Екатерины. Там также находились младшие дети семьи — две сестры школьного возраста и шестилетний брат.

Как утверждает следствие, мужчина разбудил детей и заставил мальчика провести его в комнату сестры. После этого он произвел несколько выстрелов на глазах ребенка, в результате чего Екатерина Товмаш и ее 28-летний партнер погибли.

После убийства Фосно сбежал в Огайо, однако впоследствии его задержали правоохранители. Мужчине предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище и по двум пунктам умышленного убийства. Сейчас он находится под стражей.

Что известно о Екатерине Товмаш и обстоятельствах преступления

Кирилл Прищепчук — один из лучших друзей Екатерины Товмаш — рассказывает, что они выросли в одном городе — Белой Церкви. Их семьи дружили и посещали одну церковь.

"Катя была немного старше меня. Когда я родился, она пришла в роддом забирать меня вместе с семьей. С этого и началось наше знакомство. Мы ходили в одну церковь, ночевали друг у друга, проводили много времени вместе — с ней и ее младшим братом, ездили в Киев. Она всегда была главной — следила за нами, поддерживала, защищала. Она никогда не думала о себе — прежде всего думала о других", — рассказал Кирилл.

В Украине Екатерина закончила школу. Весной 2022-го ее многодетная семья — родители и шестеро детей — уехали в Германию, где прожили около полутора лет.

Екатерина первой из семьи переехала в США, полгода жила на Аляске.

Впоследствии, по словам Кирилла, при поддержке церкви, ее семья и бабушка также смогли перебраться в штат Юта — один из самых религиозных штатов США. Екатерина прекрасно ладила с детьми, поэтому в США работала няней. Она также любила фотографировать и много путешествовала.

Екатерина Товмаш погибла в США

Около года назад, по словам Кирилла, она переехала жить к своему парню в Огайо.

"Две недели назад говорили, что он планирует сделать предложение. Ее это немного напугало — она не была готова к женитьбе и попросила взять паузу. И когда она об этом сказала, начались проблемы. Уже тогда он забрал все ее деньги, сильно разозлился. И она, можно сказать, сбежала от него — уехала к своей маме в Северную Каролину. В течение двух недель он много ей писал, хотел, чтобы она вернулась", — рассказал Кирилл.

Но Екатерина начала ходить на свидания с другими людьми. Она познакомилась с 28-летним Мэтью Уэйдом, военным, который служил в Форт-Брег, одной из крупнейших военных баз США, расположенной в Северной Каролине. Сестра Мэтью назвала Екатерину в своем посте памяти "девушкой Мэтью" .

"Ей позвонил бывший, он был немного не в себе и сказал, что хочет себя убить. Катя написала об этом подруге. Последнее сообщение подруге было о том, что она поссорилась с нынешним парнем. Она пообещала позвонить завтра и обо всем поговорить. Они (Екатерина с новым парнем — ред.) поехали к дому мамы, чтобы парень забрал свои вещи. Важно, что их дом расположен на территории, где много домов рядом и есть охрана. Они приехали, и парень остался у нее", — рассказал Кирилл.

Вместе с Катериной Товмаш был убит ее парень Мэтью Уэйд из Миссисипи Фото: Соцсети

Подруга Мария сообщила, что 25 января, в день 21-летия Екатерины, они возобновили общение после полуторагодичного перерыва. Мария подтвердила, что вечером 13 февраля переписывалась с подругой, и та обещала позвонить утром. Однако на следующий день вместо звонка получила известие о ее смерти.

Кирилл говорит, что бывшему парню нужно было ехать семь часов, чтобы добраться до дома Екатерины. По его словам, мужчина пытался заехать на территорию, но охрана его не впустила.

"Он отъехал, припарковал машину, перелез через забор и пошел к дому. Сначала зашел в комнату родителей, но их там не было. Несколько дней назад Катя предложила маме поехать на отдых. Из того, что мы сейчас знаем (из допроса подозреваемого — ред.), он хотел убить всю семью. Когда он шел в ее комнату, вышел младший брат — ему шесть лет. Он спросил, где сестра, и мальчик завел его в комнату. Муж сказал разбудить ее. И пока брат будил, он выстрелил в парня. В этот момент Екатерина проснулась, и он выстрелил в нее", — рассказал Кирилл.

По словам Кирилла, выстрел услышала бабушка. К ней сразу прибежал младший внук, который кричал: "Кровь, кровь, кровь": "Бабушка и дети прибежали в комнату и увидели Катю. Одна из сестер пыталась сделать искусственное дыхание, но она уже была мертва. Они оба были в крови. После этого вызвали полицию и позвонили родителям".

Позиция самого подозреваемого на данный момент не была обнародована.

На платформе GoFundMe друзья объявили сбор средств для семьи Екатерины. По состоянию на 16 февраля собрано почти девять тысяч долларов.

Напомним, в прошлом году, 22 августа, в штате Северная Каролина была убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Момент убийства попал на камеры наблюдения. У подозреваемого — Декарлоса Брауна была диагностирована шизофрения, его семья и он сам требовали принудительного лечения, которого ему так и не предоставили.

В январе 2026-го в Нью-Йорке на стене дома появился мурал в честь убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, частично финансируемый Илоном Маском. Также муралы в память об Ирине Заруцкой есть в Вашингтоне, Майами и Лос-Анджелесе.