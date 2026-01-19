В Нью-Йорке появился мурал, с портретом убитой украинской беженки Ирины Заруцкой (фото)

В Бруклине в Нью-Йорке появился мурал с изображением убитой украинской беженки Ирины Заруцкой, который частично профинансировал миллиардер Илон Маск.

Сам проект имеет целью привлечь внимание к проблемам американского общества, пишет The New York Post.

Отмечается, что изображение Заруцкой, было нарисовано на многоквартирном доме в модном районе Бушвик. Размер рисунка достигает трех этажей.

"Я начал эту кампанию, чтобы убедиться, что история Ирины не исчезнет. Ее убийство является основой многих проблем, преследующих американское общество. Например, одна из них — прогрессивный подход к борьбе с преступностью", — пояснил автор.

Мурал посвященный Ирине Заруцкой в Бруклине Фото: New York Post

В статье отмечается, что создание этого мурала профинансировал генеральный директор компании Intercom, занимающейся искусственным интеллектом, Эоган Маккейб: он пожертвовал на создание мурала 500 000 долларов.

Илон Маск пожертвовал 1 миллион долларов, а еще 200 000 долларов — были собраны с меньших доноров

Ирина Заруцкая попала в заголовки американских газет, когда ее зарезал бездомный бывший заключенный в поезде в Шарлотте в Северной Каролине.

Напомним, Илон Маск и другие звезды выделили $2,5 млн на муралы в память Ирины Заруцкой.

Фокус также писал о том, что в октябре 2025 года в США подписали "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки