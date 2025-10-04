В США подписали "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки

Спустя более месяца после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в общественном транспорте города Шарлотт губернатор-демократ Северной Каролины Джош Стейн подписал "Закон Ирины".

Он ужесточает контроль за преступниками, освобождаемыми под залог, и запрещает безналичный залог за некоторые насильственные преступления большинству рецидивистов, сообщает Fox News.

Стейн подчеркнул, что ему не нравится большая часть пунктов закона, ранее принятого контролируемым республиканцами законодательным собранием штата, который призван вернуть смертную казнь.

Однако губернатор подписал его, поскольку тот призывает судебную власть уделять особое внимание людям, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог.

Стейн подчеркнул, что у него есть критические замечания к закону, в том числе за то, что он больше фокусируется на способности обвиняемого внести залог, а не на угрозе, которую он представляет, и что "еще более тревожно".

В последнюю минуту в законопроект была внесена поправка, которая "направлена ​​на введение расстрелов в Северной Каролине. Губернатор заявил, что пока он на посту, то не допустит казней, хотя таковая грозила Брауну за его преступление.

Декарлос Браун-младший – убийца Ирины Заруцкой Фото: WSOC-TV

Последний раз эта высшая мера наказания была применена в Северной Каролине 2006 году.

Политик хочет, чтобы законодательный орган принял его всеобъемлющий законопроект, который увеличит количество полицейских на улицах, введет меры по предотвращению насилия, например, не допустит попадания детей в банды, и попытается гарантировать, что люди, склонные к насилию или страдающие психическими заболеваниями, не будут иметь доступа к оружию благодаря проверке биографических данных.

Авторы закона остались довольны.

"Наконец-то мы убираем опасных преступников с наших улиц, чтобы никто больше не испытал того горя, которое пережила семья Ирины Заруцкой", — заявила в пресс-релизе член Палаты представителей штата от республиканской партии Триша Котам, которая участвовала в разработке законопроекта.

Момент убийства украинки зафиксировали камеры видеонаблюдения

23-летняя Ирина Заруцкая была убита 22 августа, а совершивший преступление Декарлос Дехуан Браун-младший, которого до этого арестовывали более десятка раз, в том числе по обвинению в вооруженном ограблении, за которое он отсидел, был обвинен в убийстве первой степени.

Мотив остается неизвестным, расследование продолжается. Сам Декарлос Браун заявил своей сестре, что Ирина якобы "читала его мысли".

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует смертной казни для Декарлоса Брауна, обвинив попутно демократов в смерти украинки, а Илон Маск пообещал выделить миллион долларов на создание муралов с изображением Ирины.

Напомним, СМИ писали, что отец Ирины не смог выехать из Украины на похороны дочери в США, однако позже Госпогранслужба опровергла эту информацию.

Ранее сообщалось, что убийца украинской беженки Ирины Заруцкой оказался членом известной в США преступной семьи.

Мать парня погибшей рассказала, что последний год был очень счастливым для девушки.